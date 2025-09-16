İşte tek cümle ile Akbelen gerçeği! "Kalan ağaçlar jandarma gölgede dursun diye kesilmedi"

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen’de YK Enerji / Limak-İçtaş ortaklığıyla yürütülen termik kömür projesi için yürütülen maden sahası genişletme çalışmaları, 79 yaşındaki çevre direnişçisi Zehra Yıldırım’ın ölümünün hemen ardından yeni bir yıkımla devam etti.

Zehra Nine, 14 Eylül’de yaşamını yitirmiş, ertesi gün İkizköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Onun ölümünden sadece bir gün sonra ise bölgedeki zeytinliklerin sökümüne başlandı.

Merhum Zehra nine ağaçları korurken

"KALAN AĞAÇLAR DA JANDARMA GÖLGEDE DURABİLSİN DİYE KESİLMEDİ"

Halk TV Muhabiri Yağmur Beril Varol, Akbelen’deki son durumu yerinde inceledi. “İki yıl önce 100 yıllık çam ağaçları tek tek kesildi, dün de geriye kalan zeytin ağaçları söküldü” diyen Varol, artık arkasındaki alanın “orman” denemeyecek kadar çoraklaştığını söyledi:

“Orman namına tek tük ağaç kaldı. Onlar da sadece jandarmalar gölgede durabilsin diye kesilmedi. Artık Akbelen Ormanı diyemiyoruz.”

Varol, direnişin aslında 6-7 yıl önce başladığını, fakat 2 yıl önce ağaç kıyımının fiilen başladığını hatırlatarak, “Kömür için bu kadar büyük bir doğa tahribatı yapıldı” dedi. Varol, zeytinliklerin sökümüne de, TBMM kapanmadan hemen önce geçen ve kamuoyunda “zeytin kıyım yasası” olarak bilinen düzenlemenin ardından başlandığını vurguladı.

"GÖZALTINA ALDILAR, SAATLERCE ALIKOYDULAR"

Köylülerden Halil Şallı, zeytinlerin hukuksuz bir biçimde ve yanlış zamanda söküldüğünü belirtti:

“40 senedir zeytin işi yapıyorum. Bu mevsimde zeytin sökülmez. Kepçeyle söküp kamyona koydular. Ağaçları katlettiler. Biz tepelerde kolluk kuvvetlerinin arasından sızarak çekim yaptık, ama bizi gözaltına aldılar, saatlerce alıkoydular.”

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE KESTİLER"

Köylülerden Aytaç Yakar da yapılanları “katliam” olarak nitelendirdi:

“Çamlarımıza sarıldık, gözümüzün önünde kestiler. Şimdi zeytinlerimize sarılalım dedik, jandarma yığılmış. Eylül’ün ortasında bu sıcakta zeytin mi tutar? Çocuk mu kandırıyorlar? Bu zeytinler bizim yaşamımız. Biz zeytinimizi de, toprağımızı da vermiyoruz.”

Bunları hak ediyor muyuz?

Yakar, dinamit patlatılarak yapılan madencilik nedeniyle tarımsal üretimin durduğunu, hayvanların düşük yaptığını anlattı:

“Tozdan bulgur kurutamadık, çamaşır asamadık. Güneş enerjisi diye bir şey var. Toprağın altını oymak zorunda değiller. Biz yaşamak istiyoruz. Bizi toprağımızdan söküp atmak istiyorlar. Vermeyeceğiz.”

"BİZ TÜRK ÇOCUĞUYUZ, ATATÜRK İÇİN ÖLÜRÜZ"

Güneş enerjisi diye bir şey var. Güneş planı diye bir şey var. Onları kursunlar ya. Toprağın altını oymak zorunda değiller. Bizim toprağımızı oynamasınlar. Bizim suyumuzu oynamasınlar. Bizim havamızı oynamasınlar ya biz yaşamak istiyoruz. Biz Türk çocuğuyuz. Türk geldik Türk gideceğiz. Biz Atatürk çocuğuyuz. Biz Atatürk'ün için ölürüz. Biz Türk bayrağımızı sallamak istiyoruz. Biz Türk bayrağı biz Türk çocuğuyuz. Biz Atatürk çocuğuyuz. Biz asla ve asla köyümüzden, vatanımızdan, toprağımızdan asla bizi kimse alamaz. Bizi asla ve asla alamaz. Biz yerimizi yurdumuzu vermiyoruz. Bizden çeksinler elini ayağını. "

Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı

İkizköy muhtarının kızı Esra Işık, maden sahasının bugüne dek 7 ila 9 köyü yuttuğunu, sıranın İkizköy’e geldiğini söyledi.

“Bu mücadele 2019’da başladı. Biz sadece İkizköy’ü değil, Milas’ı, Yatağan’ı da koruyoruz. 48 köy daha bu maden sahasından etkilenecek. Yüz binlerce zeytin ağacı, tarım arazisi, tarihimiz, geçmişimiz yok edilmek isteniyor.”

"ZEHRA NİNENİN MEZARLIĞI DA TALAN EDİLECEK"

Işık, yakın zamanda kaybettikleri Zehra Yıldırım’ın anısını da şu sözlerle andı: