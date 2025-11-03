Ahmet Türk Sabah'a konuştu: Erdoğan'ı Atatürk'ten sonraki en etkili lider ilan etti

DEM Partili Ahmet Türk, Sabah gazetesine verdiği röportajda çözüm süreci ve siyasetteki liderlerin tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Türk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için “Mustafa Kemal’den sonra en etkili lider” ifadesini kullanırken, CHP lideri Özgür Özel’in sürece dair tutumunu “yapıcı” olarak nitelendirdi.

“ÇÖZÜM SÜRECİ ERDOĞAN DESTEKLEDİĞİ İÇİN İLERLİYOR”

Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilerlemesinde Erdoğan’ın rolüne dikkat çekerek, “Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu. Çözüm süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var” dedi. Kürt sorununun çözümü için “devletin tüm kurumlarına hakim bir liderin” gerekli olduğunu ifade eden Türk, bu anlamda Erdoğan’ın bu güce sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın başdanışmanından yeni gelişmeler ve demokrasi raporu çıkışı

“ÖZGÜR ÖZEL SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASINI İSTEYEN BİRİ”

CHP’nin sürece ilişkin tutumunu da değerlendiren Türk, Özgür Özel’in yaklaşımını olumlu bulduğunu söyledi. Türk, “İki dönem CHP’de vekillik de yaptım. CHP’yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti içinde süreci destekleyen dostlarımız da var, karşı çıkanlar da. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Onun tutumunu yapıcı buluyorum” dedi.

“BAHÇELİ’YE ÇOK SAYGI DUYUYORUM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da konuşan Türk, “Çok saygı duyduğum bir lider. Bir devlet aklıdır bu duruş” ifadelerini kullandı. Cezaevinden çıktıktan sonra Bahçeli ile havalimanında karşılaştığını söyleyen Türk, “Kendisiyle aynı okuldanız. Kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum” dedi.

DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

“ERDOĞAN İLE SURİYE KONUSUNDA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM”

Ahmet Türk, Suriye’deki gelişmelere ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la doğrudan görüşme talebini dile getirdi. Türk, “Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Türkiye’nin lehine bir Ortadoğu projesi var. Türkler ve Kürtler bir araya gelerek ortak çözüm üretmeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtlerle de fikir alışverişi yapılmalı” ifadelerini kullandı.