DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

DEM Parti İmralı Heyeti, geçtiğimiz 30 Ekim Perşembe günü Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından bugün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşecek.

mithat-sancar-pervin-buldan.jpg

HEYET SEKİZİNCİ GÖRÜŞME İÇİN YOLA ÇIKTI

Heyet, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren sekizinci görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı.

Krizlerin gölgesinde gelen anons... Bahçeli için "önemli açıklamalarda bulunacak" dedilerKrizlerin gölgesinde gelen anons... Bahçeli için "önemli açıklamalarda bulunacak" dediler

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol yer alıyor.

Heyet, son olarak 3 Ekim günü adaya gitmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

