Erdoğan'ın başdanışmanından yeni gelişmeler ve demokrasi raporu çıkışı

Erdoğan'ın başdanışmanından yeni gelişmeler ve demokrasi raporu çıkışı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum seri haline getirdiği 'Pazar yazısı' serisinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Uçum, komisyondan demokrasi raporu çıkmaması halinde bunun bir eksiklik olacağını, geçiş süreci raporu ile beraber çıkabileceğini ifade ederken Erdoğan'ın son açıklamaları ile yeni gelişmelerin yaşanacağı aşamaya geçildiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Pazar Yazısı" başlıklı yazı dizisinin son bölümünde "Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Sürecinde Yapılanlar ve Beklenen Yeni Adımlar" başlıklı bir değerlendirme kaleme aldı. Uçum, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleri ile başlayan sürecin devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ülke Liderliğiyle ve Devlet Bahçeli’nin bilgece ve cesur girişimleriyle bir Devlet politikası olarak hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz.

Uçum bu sözlerinin ardından sürecin başlamasının ardından yaşanan gelişmeleri hatırlattı.

YENİ GELİŞMELERİN OLACAĞI AŞAMA

Uçum sürecin başından bu yana yaşanan gelişmeleri aktarmasının ardından DEM İmralı Heyeti ile Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Erdoğan'ın yaptığı, "Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." açıklaması ile yeni gelişmelerin yaşanacağı aşamaya geçildiğinin anlaşıldığını ifade etti.

İmralı heyetinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.” açıklamasının da altını çizmek gerekir. Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor.

"ÖCALAN'IN DA DİNLENİLMESİ BEKLENİYOR"

Uçum, yazısında komisyonun dinleme faaliyetini tamamlamadan PKK Lideri Öcalan'ın da dinlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor. Dinleme faaliyetini takiben Komisyonun geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacağı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı.

DEMOKRASİ RAPORU KISMI DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir hakkında çeşitli gelişmelerin olduğu demokrasi raporu kısmına da değinen Uçum, bu raporun hazırlanmasının kamuoyu beklentisi arasında olduğunu, bu raporun geçiş süreci hukukundan ayrı da yazılabileceğini, ya da iki bölümden oluşan tek rapor olabileceğini de belirtti.

Siyasetteki büyük depremin ayak sesleri! İmralı Süreci'nde 'Demokratikleşme' olmayacakmışSiyasetteki büyük depremin ayak sesleri! İmralı Süreci'nde 'Demokratikleşme' olmayacakmış

Uçum komisyonun bu raporu hazırlamadan görevini tamamlamasının eksiklik sayılacağını söyledi.

Bunların yanı sıra Komisyonun ismiyle uyumlu olarak demokrasinin geliştirip ve güçlendirilmesine ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması da genel kamuoyunun beklentileri arasında. Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci hukuku raporundan ayrı yazabilir. Veya geçiş süreci ve demokrasi başlıklı iki bölümden oluşan tek bir rapor da hazırlayabilir. Bunlar tümüyle Komisyonun kendi takdirinde ve kararındadır. Ancak Komisyon, görevini demokrasiyi güçlendirme raporunu hazırlamadan tamamlarsa bu bir eksiklik sayılabilir. Hatta TBMM’deki temsil gücünün yüzde doksanından fazlasına sahip Komisyonun bu imkanı kullanmaması demokrasiyi ilerletmek için ortaklaşma konusunda güçlü bir fırsatın heba edilmesi diye de görülebilir.

Uçum'un yazısının tamamı şu şekilde:

PAZAR YAZISI TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE GEÇİŞ SÜRECİNDE YAPILANLAR VE BEKLENEN YENİ ADIMLAR! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ülke Liderliğiyle ve Devlet Bahçeli’nin bilgece ve cesur girişimleriyle bir Devlet politikası olarak hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Geçiş süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasıyla ve aynı gün Sayın Bahçeli’nin tokalaşma ve diyalog girişimiyle resmen başladı. Bu süre içinde Sayın Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’de Öcalan’la ilgili yaptığı tarihi çağrı geçiş sürecinde en çok ezber bozan ve sonraki adımları somutlayan büyük bir hamle oldu. Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, feshi ve silah bırakmayı ilan etti. Bu çağrıda Öcalan’ın yaptığı tespitler ve çizdiği istikamet terör örgütünün geçiş sürecindeki sonraki pratik adımlarını ve yeni siyasi perspektifini belirledi. Öcalan, “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” diyerek devletle ve toplumla bütünleşmeyi yeni amaç olarak tarif etti. Bu amaca ulaşmak için de tek meşru tarzın demokratik siyaset olduğu münfesih terör örgütü ve bağlantılı siyasi ve sosyal mecraları açısından genel bir kabule dönüştüğü de görülüyor. Devamında; fesih kararının ilan edildiği 12 Mayıs 2025, sembolik silah yakmanın gerçekleştiği 11 Temmuz 2025, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencelerini ortaya koyan yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptığı 1 Ekim 2025, münfesih terör örgütünün fesih ve silah bırakmanın normal sonucu olan geri çekilmeyi duyurduğu 26 Ekim 2025 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini tekrar kabul ettiği 30 Ekim 2025 tarihleri geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran adımlar oldu. İmralı heyetinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.” açıklamasının da altını çizmek gerekir. Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor. Dinleme faaliyetini takiben Komisyonun geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacağı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı. Bunların yanı sıra Komisyonun ismiyle uyumlu olarak demokrasinin geliştirip ve güçlendirilmesine ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması da genel kamuoyunun beklentileri arasında. Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci hukuku raporundan ayrı yazabilir. Veya geçiş süreci ve demokrasi başlıklı iki bölümden oluşan tek bir rapor da hazırlayabilir. Bunlar tümüyle Komisyonun kendi takdirinde ve kararındadır. Ancak Komisyon, görevini demokrasiyi güçlendirme raporunu hazırlamadan tamamlarsa bu bir eksiklik sayılabilir. Hatta TBMM’deki temsil gücünün yüzde doksanından fazlasına sahip Komisyonun bu imkanı kullanmaması demokrasiyi ilerletmek için ortaklaşma konusunda güçlü bir fırsatın heba edilmesi diye de görülebilir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Terörsüz Türkiye bir sonuç değil başlangıçtır. Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin başlamasına TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme konularında yazacağı raporların ciddi bir katkı yapacağına kuşku yoktur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi: “Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız.” Bu inanç ve güvenle başaracağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye
Gürbulak'ta 1 tona yakın uyuşturucu yakalandı
Gürbulak'ta 1 tona yakın uyuşturucu yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi