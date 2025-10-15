Siyasetteki büyük depremin ayak sesleri! İmralı Süreci'nde 'Demokratikleşme' olmayacakmış

Halk TV'de Remziye Demirkol'un sunduğu Haber Masası programına Gazeteci Hilal Köylü, konuk oldu.

Köylü, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ne ilişkin başlayan tartışmaların ardından siyasi kulisleri aktardı.

"KILIÇLAR ÇEKİLDİ"

Sürecin TBMM’de ciddi kırılmalara yol açtığını belirten Köylü, “İpler gerilmenin ötesinde kılıçlar çekildi” yorumlarının yapıldığını söyledi.

Komisyon toplantılarının henüz başında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da çok sert tartışmalar yaşanacağını ifade ettiğini hatırlatan Köylü, “Bir kırılma, bütün partiler için bütün politikaların gözden geçirildiği, ters yüz edildiği” bir döneme girildiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kurucu önder” diyerek terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın 27 Şubat çağrısını esas alması üzerine tartışmaların büyüdüğünü ifade eden Köylü, “Çekinmeyin. Bundan çekinecek bir şey yok. Zaten kurucu önder dedi” diyen Bahçeli’nin, silah bırakma sürecine kapı araladığını aktardı.

"BU MESAJ TÜM PARTİLERE"

Sürece ilişkin “önce Terörsüz Türkiye” yaklaşımı çerçevesinde bir yol haritası oluştuğunu belirten Köylü, “Bu mesaj sadece DEM Partiye değil bütün partilere” dedi.

"DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ OLMAYACAK"

CHP’nin tutuksuz yargılama, AİHM ve AYM kararlarının bağlayıcılığı, kayyum uygulamalarının sona ermesi gibi talepleri hatırlatan Köylü, tüm partilerin “demokratikleşme adımı” beklediğini ancak “Bakıldı ki, görüldü ki bu demokratikleşme paketiyle terörsüz Türkiye birlikte olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mehmet Uçum’un yazısından da alıntı yapan Köylü, “Silah bırakan PKK’lıların eli silaha bulaşmamış, eyleme karışmamış kişilerin eve dönüşüne ilişkin bir düzenleme yapılacak. Silahları da teslim alacağız. Demokratikleşme paketi sonra” ifadelerinin sürecin rotasını çizdiğini belirtti.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI" DİYORLARMIŞ!

Köylü, tutuksuz yargılama ve kayyumlar gibi konularda iktidarın adım atmamasına yönelik eleştirilerin büyüdüğünü vurguladı:

“Herkes bir şey bekliyor. Bizim elimiz kolumuz bağlı mesajı veriyor iktidar ya da bu sürecin ana aktörleri.”

Köylü, "Biz meseleyi çok karmaşık hale getirmeyelim. Tek tek adım adım gidelim. Burada bir basamak yöntemi uygulanıyor” şeklinde bir yaklaşımın benimsenmiş olduğunu aktardı.

Komisyonun Öcalan’ı ziyaret edip etmeyeceği tartışmaları sürerken, Meclis’te atılan “Apo” sloganlarıyla tansiyon daha da yükseldi.

Bahçeli’nin “Sloganlar taşkınlıktır. Bu taşkın sloganlar hangi çatı altında olduğunuzu bilin. Olmaz. Yani buna izin veremem” minvalindeki açıklamasını anımsatan Köylü, buna karşılık DEM Parti’nin de “bizim demokratik hakkımız” diyerek yanıt verdiğini belirtti.

İYİ Parti’nin baştan itibaren komisyona üye vermediğini hatırlatan Köylü, “Biz Öcalan’la görüşmeyi reddediyoruz. Sürece de inanmıyoruz. Bu ülkede binlerce kişinin katili olan biriyle görüşme olanağımız yok” ifadelerinin İYİ Parti cephesinden geldiğini söyledi. Müsavat Dervişoğlu’nun da “hainlik”, “alçaklık” gibi sert ifadeler kullandığını, “iktidar da DEM’i yanına ortak aldı” diyerek eleştirilerini sürdürdüğünü aktardı.

SÜREÇ İÇİN SOKAĞIN NABZI TUTULACAK

Köylü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un cuma günü Diyarbakır’a komisyon üyeleriyle gideceğini ve sokak nabzının da tutulacağını belirtti. Süreçte herkesin “güven artırıcı bir adım” beklediğini kaydeden Köylü, “Büyük bir kırılma noktası. Artık siyasi kampanya da bunun üstünden başladı” dedi.

"APO SLOGANLARI KEŞKE OLMASAYDI" DİYEN DEM PARTİLİLER VARMIŞ

Öcalan’a ziyaret konusunda ise belirsizlik sürdüğünü belirten Köylü, “Komisyon gidecek mi diye biz artık tek tek herkese sorduğumuzda, ‘gidilecek ama net şimdi bir şey söyleyemeyiz’ deniyor” ifadelerini aktardı. Bu belirsizlikte, Meclis’te atılan sloganların etkili olduğunu vurgulayan Köylü, “Bu sloganlar ters tepti. Keşke olmasaydı diyen DEM Partililer de var” dedi.

Son olarak AKP içinde dahi açıkça Öcalan’la görüşme konusunda net konuşan olmadığını belirten Köylü, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın “siz çekiniyorsanız, risk alamıyorsanız gerekirse ben giderim” dediğini, AKP'li Hüseyin Çelik’in de bu açıklamaya destek çıktığını ifade etti.

Köylü, şunları dile getirdi: