Süreç komisyonu son toplantısında Erdoğan'ın ailesini dinleyecek

Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 15. ve son toplantısını yapacak. Bugün komisyonda kadın ve gençlik dernekleri dinlenecek. Ve o derneklerin üçünün de yöneticisi Erdoğan ailesinden... Yani süreç komisyonu son toplantısında Erdoğan ailesini dinleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden süreçte, TBMM'de düzenlenen Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Özel'den kritik İmralı Süreci açıklaması! "Gelinen aşamada bazı uyarılar..."Özel'den kritik İmralı Süreci açıklaması! "Gelinen aşamada bazı uyarılar..."

Toplumun her kesiminden temsilcilerin dinlendiği komisyon, bugün saat 14.00’te 15. kez toplanacak. Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit, toplantı öncesi komisyona ilişkin notları aktardı.

milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonu.jpg

KOMİSYON'DA "ERDOĞAN AİLESİ" GÜNÜ

Ağustos ayının başında kurulan komisyonun toplumun farklı kesimlerinden görüş almayı tamamlayacağını belirten Paşayiğit, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarının temsilciliğini yaptığı vakıf ve derneklerin dinleneceğini aktardı.

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsinFatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin

Buna göre komisyon, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), damadı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'ni (KADEM) dinleyecek.

Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu "Neden Sonuç" programına bağlanan Paşayiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kadın ve gençlik örgütleri dinlenecek. Ama kimler dinlenecek? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi bugün komisyonda olacak desek yanlış olmaz. Zira vakıf ve derneklere baktığımızda Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), bugün komisyonda olacak. Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, bugün komisyonda olacak ve Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği bugün dinlenecek. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi bugün komisyonda söz alacak desek yanlış olmaz. Ve bugün itibariyle rutin dinlemeler tamamlanmış olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SKG Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Siyaset
Avurpalı Sosyalistler davet etti! Özel Hollanda'ya gidiyor
Avurpalı Sosyalistler davet etti! Özel Hollanda'ya gidiyor
Ali Babacan: Türkiye'yi bir çeteler lunaparkına çeviremezsiniz
Ali Babacan: Türkiye'yi bir çeteler lunaparkına çeviremezsiniz
Dervişoğlu DEM Parti'yi topa tuttu! TBMM'deki Öcalan krizini tırmandıracak çok ağır sözler
Dervişoğlu DEM Parti'yi topa tuttu! TBMM'deki Öcalan krizini tırmandıracak çok ağır sözler