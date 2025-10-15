Süreç komisyonu son toplantısında Erdoğan'ın ailesini dinleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden süreçte, TBMM'de düzenlenen Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Toplumun her kesiminden temsilcilerin dinlendiği komisyon, bugün saat 14.00’te 15. kez toplanacak. Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit, toplantı öncesi komisyona ilişkin notları aktardı.

KOMİSYON'DA "ERDOĞAN AİLESİ" GÜNÜ

Ağustos ayının başında kurulan komisyonun toplumun farklı kesimlerinden görüş almayı tamamlayacağını belirten Paşayiğit, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarının temsilciliğini yaptığı vakıf ve derneklerin dinleneceğini aktardı.

Buna göre komisyon, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), damadı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'ni (KADEM) dinleyecek.

Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu "Neden Sonuç" programına bağlanan Paşayiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kadın ve gençlik örgütleri dinlenecek. Ama kimler dinlenecek? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi bugün komisyonda olacak desek yanlış olmaz. Zira vakıf ve derneklere baktığımızda Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), bugün komisyonda olacak. Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, bugün komisyonda olacak ve Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği bugün dinlenecek. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi bugün komisyonda söz alacak desek yanlış olmaz. Ve bugün itibariyle rutin dinlemeler tamamlanmış olacak."