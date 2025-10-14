Özel'den kritik İmralı Süreci açıklaması! "Gelinen aşamada bazı uyarılar..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı Süreci ilgili Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

"AL VER HESAPLARINA ALET EDİLECEK BİR KOMİSYON DEĞİLDİR"

Sürecin başından bu yana uyarılar yaptıklarını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Gelinen aşamada bazı uyarıları yapmamız gerekiyor. Komisyon faaliyetlerinin dar bir alana sıkıştırılmasından rahatsızız. İlk başta da söyledik. Bu komisyon bir kişinin bir partinin siyasi kariyer hesaplarıyla ve çeşitli al ver hesaplarına alet edilecek bir komisyon değildir.”

"ŞEHİT AİLELERİ GAZİLERİ ÜZMEMELİYİZ DEDİK"

Komisyonun barışa katkı sunması gerektiğini vurgulayan Özel, sürecin amacına dair şunları söyledi:

“Şehit ailelerini gazileri üzmeden barışı getirmesi gereken, bu ülkenin parasını topa tüfeğe, terörle mücadeleye değil yoksullara, ihtiyaç duyanlara, geleceğine, gençlerine harcaması gereken bir süreçteyiz dedik.”

"KAYYUMLU 13 BELEDİYE VAR"

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yaparak kayyum politikalarını da eleştirdi:

“Geldiğimiz noktada Meclis’te 10 partinin mutabakat ve verdiği kanun teklifi dururken Erdoğan ‘efendim kayyum artık bir istisna olacak, kayyum atanan belediyeler olmayacak’ demişken, komisyon koca bir yazı yemişken, kayyumlu atanan 13 belediye orada duruyor. Üçü bizim, onu DEM'in.”

İstanbul’daki belediye başkanlıklarının Kürt seçmenin de desteği ile kazanılmasını hedef alan suçlamalara da yanıt veren Özel, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Batıda seçim kazanamayacağı için Kürtler CHP'nin listesinden birer ikişer aday gösterilip CHP'ye oy vermek suretiyle batıdaki kentlerin yönetiminde söz sahibi edildiler. Bunun adı Kent Uzlaşısı iddianamesi. Kent Uzlaşısı suçlaması.”

"KOMİSYON DİNLİYOR, DİNLİYOR, DİNLİYOR"

Komisyonun bu suçlamaları yeterince gündeme almadığını belirten Özel şöyle devam etti:

“Birisi sözünü söyleyemiyormuş, bir temsilci konmuş, söz sahibi olmuş, bu terörle ilişkiliymiş. Bu ayıp ortada dururken komisyon orada bir yandan dinliyor, dinliyor, dinliyor.”

"ANAYASA TARTIŞMALARINA GİRMEYİZ"

CHP’nin komisyondaki tutumunu da özetleyen Özel, anayasa tartışmalarına katılmayacaklarını hatırlattı:

“Biz komisyona girerken de söyledik. Bütün muhataplara da söyledik. Anayasa tartışmalarına girmeyiz. Varsanız biz yokuz dedik. Oradaki güvenceden sonra buradayız. Terörsüz Türkiye ama demokratik Türkiye dedik.”

"HANGİ TALEP MAKSİMALİST"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi:

“Devlet Bey kendi söylediklerine kendi yaptıklarına bakmaz. Efendim maksimalist talepler olmasın. Hangisi maksimalist talep? Demokrasi istemek, kardeşlik istemek, eşitlik istemek ne zamandan beri maksimalist talep oldu?”,

Toplumsal birlik ve eğitimde eşitlik çağrısı yapan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin gençlerinin birlikte yaşama iradesi var. Kürtüyle Türküyle Laz'ıyla Çerkeziyle, Alevisiyle Sünnisiyle bu ülkenin gençlerinin çağı yakalaması lazım. Teknolojiye erişmesi lazım. En iyi eğitimi alması lazım. Hiçbir çocuğun doğduğunda kapatamayacağı kadar bir farkla öbüründen geride doğmaması lazım.”



Özel, Türkiye’nin gerçek beka sorununun başka ülkeler değil, gençlerin ülkede hayal kuramaması olduğunu ifade etti: