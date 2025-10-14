Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi yönündeki tartışmalar gündemdeyken, Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Söz konusu tartışmalara tepki gösteren Erbakan, "Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin" dedi.

"BAHÇELİ İMRALI'YA GİTSİN"

"Bilindiği üzere milletimize büyük acılar yaşatan terör sorununun çözülmesi için TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyondan bir heyetin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi konusu ise uzun zamandır gündemi meşgul ediyor" diyen Erbakan şöyle konuştu: