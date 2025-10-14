Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyonun PKK terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesi yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Erbakan, "Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin" dedi.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi yönündeki tartışmalar gündemdeyken, Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Söz konusu tartışmalara tepki gösteren Erbakan, "Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin" dedi.

Öcalan ziyareti tartışmasında AKP neden sessiz? İşte kulislerde konuşulanlarÖcalan ziyareti tartışmasında AKP neden sessiz? İşte kulislerde konuşulanlar

"BAHÇELİ İMRALI'YA GİTSİN"

"Bilindiği üzere milletimize büyük acılar yaşatan terör sorununun çözülmesi için TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyondan bir heyetin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi konusu ise uzun zamandır gündemi meşgul ediyor" diyen Erbakan şöyle konuştu:

  • "Biz Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; TBMM’yi temsil eden bu komisyonun İmralı’ya gitmesi doğru değildir. Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın.
  • Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün.
  • Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin."

Kaynak:ANKA

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Siyaset
CHP'li Erol: Alevi inancıyla ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli
CHP'li Erol: Alevi inancıyla ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: 5 başkan birden bıraktı
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: 5 başkan birden bıraktı