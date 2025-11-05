Ahmet Özer'den hakkındaki takipsizliğe ilişkin açıklama: 1 yılı aşkın hukuk mücadelesi veriyorum

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddianamesi kapsamında "rüşvet" suçlamasından takipsizlik kararı aldı.

Özer, hakkındaki takipsizlik kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 yılı aşkındır bir hukuk mücadelesi veriyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Ahmet Özer'e Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından takipsizlik kararının gerekçesi belli oldu

"İDDİANAMEDE İHALEYE FESAT KARIŞTIRDIĞIMA DAİR TEK BİR SOMUT DELİL YOK"

Ahmet Özer'in paylaşımı şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine,

Daha önce açıkladığım üzere 30 Ekim 2024 tarihinde “örgüt üyeliğinden” haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmamla başlayan süreçte, 1 yılı aşkındır bir hukuk mücadelesi veriyorum.

Bu düzmece “örgüt üyeliği” dosyasından 14 Temmuz 2025 tarihinde tahliye kararı verilmişti. Ancak buna rağmen özgürlüğüme kavuşamadım.

Çünkü bu dosyadan tahliye olacağımı görenler, özgürlüğüme kavuşamayayım diye sırf yedekleme amacıyla “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması ile 20 Ocak 2025 tarihinde hakkımda ikinci bir tutuklama kararı vermişlerdi. Bu nedenle örgüt üyeliği dosyasından 14 Temmuz tarihinde tahliye olsam da “yedekleme” amacıyla verilen bu ikinci tutuklama sebebiyle özgürlüğüme kavuşamadım.

Haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklu bulunduğum bu ikinci dosya ile ilgili beklediğimiz iddianame ise nihayet 9 ay sonra yazılabildi. 5 Kasım 2025 tarihinde de iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gelin görün ki iddianamede benim ihaleye fesat karıştırdığıma dair tek bir eylem, tek bir beyan, isnat ve somut delil yok.

Olamaz, çünkü olmayan şeyin delili de olmaz.

Soruşturma dosyasında; savcılığın talebiyle Sayıştay Uzmanı Denetçisi ve İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolünün hazırlamış oldukları bilirkişi raporlarında bırakın bir suçlamayı, ihale ile ilgili şüpheli olarak bile adım geçmemektedir. Ne ki lehime olan bu raporlar iddianameye alınmamış ve zikredilmemiştir. Dosyadaki bilirkişi raporları da lehimedir.

Hakkımda rüşvet iddiasından da takipsizlik kararı verilmiştir.

İddianamenin kabulünü müteakip hazırlanacak “Tensiple” tahliyemi bekliyoruz.

Türkiye’nin en iyi ceza hukuku profesörleri ve avukatlarının da söylemiyle; tarafımın artık değil 1 gün, 1 saat bile tutsak edilmesinin izah edilebilir bir yanı yoktur.

Hukukun ve adaletin tecelli ederek en yakın zamanda özgürlüğüme kavuşacağıma olan inancım tamdır.

Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."