Ahmet Mümtaz Taylan'ın 4 yıllık videosunu paylaşan kişiye “devleti aşağılama” soruşturması!

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın, yaklaşık dört yıl önce program çekimi için İstanbul Tarlabaşı’nda bulunduğu anların görüntüleri, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Söz konusu görüntülerin, sosyal medyada güncelmiş gibi paylaşılması nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapılan paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yapılan çalışmalarda, Ü.B. (30) isimli vatandaş hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ü.B. hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni aşağılama” suçlamasıyla işlem başlattı.

VİDEONUN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Söz konusu görüntülerde, Ahmet Mümtaz Taylan, Tarlabaşı’nda çay içmek için bir çay ocağına yöneliyor. İlk olarak ekip arkadaşlarına çay teklif eden Taylan, çay ocağına girmek üzereyken içeriden, "Kameraları kapatın, hayır abi gelmeyin” sesleri yükseliyor. Bunun üzerine Taylan ve beraberindeki ekip, çay ocağına girmekten vazgeçiyor.





