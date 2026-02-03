Ahmet Mümtaz Taylan'ın 4 yıllık videosunu paylaşan kişiye “devleti aşağılama” soruşturması!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 4 yıllık videosunu paylaşan kişiye “devleti aşağılama” soruşturması!
Yayınlanma:
Oyunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın dört yıl önce çekilmiş bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ü.B. (30) hakkında, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın, yaklaşık dört yıl önce program çekimi için İstanbul Tarlabaşı’nda bulunduğu anların görüntüleri, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Söz konusu görüntülerin, sosyal medyada güncelmiş gibi paylaşılması nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapılan paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldı.

ahmet-mumtaz-taylan.webp

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yapılan çalışmalarda, Ü.B. (30) isimli vatandaş hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ü.B. hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni aşağılama” suçlamasıyla işlem başlattı.

Cumhuriyet marşı isteyen ihraç teğmene 'devleti aşağılama' suçlamasıCumhuriyet marşı isteyen ihraç teğmene 'devleti aşağılama' suçlaması

VİDEONUN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Söz konusu görüntülerde, Ahmet Mümtaz Taylan, Tarlabaşı’nda çay içmek için bir çay ocağına yöneliyor. İlk olarak ekip arkadaşlarına çay teklif eden Taylan, çay ocağına girmek üzereyken içeriden, "Kameraları kapatın, hayır abi gelmeyin” sesleri yükseliyor. Bunun üzerine Taylan ve beraberindeki ekip, çay ocağına girmekten vazgeçiyor.



Kaynak:AA

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
Çöken istinat duvarı binaya zarar verdi!
Çöken istinat duvarı binaya zarar verdi!
Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu
Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu