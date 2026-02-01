Cumhuriyet marşı isteyen ihraç teğmene 'devleti aşağılama' suçlaması

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen, "disiplinsizlik" suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti. Mahkeme, süreçte iki teğmenin aldığı disiplin cezalarını iptal ederek TSK'ya dönüşleri yönünde karar bildirirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu için yeni bir yargı süreci başlattı.

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİ: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ersin Eroğlu'nun haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, kılıç çatma soruşturması kapsamında ordudan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık tarafından savcılığa iletilen suç duyurusunda, Teğmen Akarsu'nun yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi. MSB, söz konusu paylaşım nedeniyle Akarsu'ya "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasını yöneltti.

Teğmenlerin ihraç davasında karar gelmeden önce MSB harekete geçmiş

"ORDUYU DAHA FAZLA SİYASETE BULAŞTIRMAYIN"

Bakanlığın "devleti aşağılama" iddiasına konu olan paylaşımın içeriğinde, Akarsu'nun Cumhuriyet marşlarının çalınmamasına ve "Türkiye Yüzyılı" marşına yönelik eleştirileri yer aldı.

Akarsu, 30 Ekim 2025 tarihli paylaşımında, Malatya'da gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü sırasında 2. Ordu Bando Takımı'nın Cumhuriyet ile özdeşleşmiş hiçbir marşı çalmamasına dikkat çekti. Teğmen Akarsu, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 2. Ordumuzun Bando Takımı da eşlik ediyor. Malatya'da gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü esnasında Ordu Bando Takımı Cumhuriyetle özdeşleşen hiçbir marşı çalmıyor.

Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşını siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz.(Her ne kadar bunu reddetseniz de) Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşını bizlere okutmayı bildiniz.

Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir; İstediğin kadar müdahil ol, istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın."

NAZIM HİKMET DİZELERİYLE YANIT VERDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İzzet Talip Akarsu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Akarsu, kendisine yöneltilen suçlamalara Nazım Hikmet'in "Vatan Haini" şiirindeki ünlü dizelerle yanıt verdi:

"Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla : Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."