Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Ahlat'ta gerçekleşti.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı.

Külliyedeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Ahlat'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"(İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı hakkında) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.

"TÜRK LİRASINA GÜVEN HIZLA YÜKSELİYOR"

Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı.

2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz.

MUHALEFETİN BOYKOT ÇAĞRISINI HEDEF ALDI

İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonlarımızdan sonra muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun ki tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamız üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Yurtdışına düzenledikleri şikayet turlarında da elleri boş döndüler.

"SİYASİ FIRSATÇILARA DA PABUÇ BIRAKMIYORUZ"

İşsizlik oranımız 26 aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor. Yani bölgemizdeki sıcak çatışmalara küresel ekonomideki belirsizliklere ve malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini birçok alanda topluyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır. 2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz."

ZENGEZUR GEÇİDİ PROJESİ

Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir. Hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletim, sadece ekonomide değil, ulaştırma yatırımlarında da yeni hamleler içindeyiz 22 Ağustos Cuma günü Ülkemizle birlikte Güney Kafkasya için stratejik önemi haiz bir projenin temeline attık Zengezur koridorunun kapısını açacak olan Kars Iğdır demir yolu hattının yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadık. Biliyorsunuz Zengezur geçişi tüm bölgemiz için bir barış projesidir.

Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır. Bu projenin bel kemiği olan 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır demir yolunu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceğiz. Hat sayesinde yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacaktır. Toplam 2,4 milyar avroluk projenin hizmete girmesiyle Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattı daha verimli hale gelecektir.

Proje ayrıca Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük önem arz eden Kars-Iğdır demiryolu hattının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Elbette bu hattın yanı sıra her biri kendi alanında öne çıkan diğer projelerimizin yapımı da devam ediyor.

YÜKSEK HIZLI TREN İÇİN 64 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

Son 23 yılda 64 milyar dolar yatırım yaparak 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometreye çıkardığımız demir yollarımıza yeni hatlar eklemeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır. Gerçeğe dönüştürdüğümüz diğer hayallerimiz gibi inşallah bu hedeflerimize de mutlaka ulaşacağımıza inanıyorum."