Ağrı'da metruk evde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı.