Ağrı'da metruk evde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde bulunan metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

