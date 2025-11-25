Ağrı'da metruk evde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde bulunan metruk bir evde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
2 ZANLI TUTUKLANDI
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)