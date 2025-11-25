8 aylık hamile eşini katletmişti: Kadına karşı şiddetle mücadele gününde hakim karşısına çıktı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 10 Nisan 2025’te 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay’ı ruhsatsız silahıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Can Kızılay ile sanığa yardım ettikleri iddia edilen ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar, anne ve baba Dursun ve Gülay Kızılay ile Kızılay'ın 18 yaşından küçük iki kardeşi hakim karşısına çıktı.

8 aylık hamile eşini tabancayla başından vurdu!

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Beste Kızılay'ın annesi Gülay Özhan, babası Ahmet Fuat Özhan ve kardeşi Buse Özhan ile taraf avukatları da katıldı.

Dosyada suça sürüklenen iki çocuğun da sanık olarak bulunması nedeniyle duruşma kapalı yapıldı.

"SİLAHI MASAYA BIRAKTIĞIMDA KENDİLİĞİNDEN ATEŞ ALDI"

Tutuklu sanık Ali Can Kızılay, mahkemedeki savunmasında, “Olay günü eşimin istediği malzemeleri aldım eve geldim. Eşimle birlikte balkonda sohbet ettik, müzik dinledik. Köyde ateş ettiğim silahı temizlemek için şarjörünü çıkartım havaya kaldırıp tetik düşürttüm masaya bıraktım. Silah ateş aldı. Eşim vuruldu. Ben hemen ona yöneldim ve bağırarak yardım istedim. Annem, babam ve halamın kızı geldi. Ben kendimde değildim. Ambulans geldi önce Hekimhan’daki hastaneye oradan da Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne geldik. Daha sonra tutuklandım. Bira ve şarabı karıştırarak içiyordum. Öncesinde köyde 4 bira içmiştim. Olay öncesi eşimle her hangi bir tartışmam olmamıştı” dedi.

“KANI GÖRÜNCE DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM”

Ali Can Kızılay'ın babası tutuksuz sanık Dursun Kızılay savunmasında, "İl dışında yaşıyoruz. Doğum için oğlumun evine geldik. Ali Can dondurma almıştı onu bana verdi ve eşinin yanına gitti. Çocuklar abim seni çağırıyor deyince çıktım balkona geldiğimde Ali Can eşine sarılmış 'baba baba' dedi. Eşine bir şey olmayacak çocuğa da dedim. Mermerin kenarında kan vardı. Ben düştüğünü sandım. 112'den geldiler. Ben hastaneye geldim. Oradan da Malatya’daki hastaneye geldik. Doktor bana silahla yaralama dedi. Ben o an doktordan öğrendim" ifadelerini kullandı.

“BEN DELİLERİ GİZLEMEDİM. ELİMİ DE SÜRMEDİM”

Ali Can Kızılay'ın annesi tutuksuz sanık Gülay Kızılay da "Delileri gizlemedim. Elimi de sürmedim. O gün cenazeden geldim yemek yedikten sonra yattım. Ali Can’ın bağırtısıyla uyandım. Balkona çıktığımda Beste’nin yüzünde kan gördüm. Şok oldum. Eşim 'ne oldu' diye sordu. Ali Can, 'Baba sorma ambulansı çağır' dedi. Burcu Ekici ve annesi geldi. Burcu hastaneyi aradı. Ben donup kaldım bir şey yapamadım. Ben silah görmedim. Oğlumun silahı olduğunu biliyordum. Beste’nin silahla vurulduğunu hastanede öğrendim" şeklinde savunma yaptı.

BABA ÖZHAN: “KIZIMIN SİLAHLA VURULDUĞUNU DOKTORDAN ÖĞRENDİM”

Ölen Beste Kızılay’ın babası Ahmet Fuat Özhan, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızımla bir yıl olmamıştı evliydiler. Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Telefonla arayıp, 'Beste düştü kafasını mermere vurmuş' dediler. Apar topar hastaneye gittik. Ben Ali Can’ı acilin önünde yatar gördüm yanına gittim teselli ettim, 'İyileşir oğlum ona da bebeğe de bir şey olmaz' dedim. Polisler baba sordu ben de düşmüş başını vurmuş dedim. Polis 'Abinin haberi yok' dedi. Ben de kızımı göreceğim dedim. Doktor geldi, 'Kızın silahla vurulmuş' dedi" şeklinde konuştu.

"DOĞUM SANDIM, KIZIMIN KANLAR İÇİNDEKİ HALİNİ GÖRÜNCE BAYILDIM"

Ölen Beste Kızılay’ın annesi Gülay Özhan da “Beni aradılar 'Beste hastaneye gidiyor' dediler. Ben doğum sandım. Bana yolda 'Düşmüş başını vurmuş' dediler. Kızımı bana göstermediler. Ambulansın ardından biz de Malatya’daki hastaneye gittik. Ben kızımın başında kanları gördüm. Bayılmışım. Sonrasını hatırlamıyorum şikayetçiyim" dedi.

“ŞİDDETE YATKIN BİRİYDİ”

Ölen Beste Kızılay’ın kız kardeşi Buse Özhan, "Şikayetçiyim bu adamdan. Annem 'Ablanı hastaneye kaldırmışlar gidelim' dedi. Durmuş Ekinci bizi aldı, 'Düşmüş başını vurmuş' dedi. Ben ablamın kafasını kanlı gördüm. Ben Ali Can’ın tabancasını gördüm. Ben daha önceden de ablamla kavga ettiklerini gördüm. Ablama küfürler etti. Kardeşlerine de sık sık şiddet uyguluyordu. Şiddete yatkın biriydi" şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti taraf avukatlara söz verdi, avukatlar daha sonra savunma yapacaklarını beyan etti.

OLAY GÜNÜNE AİT 112 ACİL SERVİS SES KAYDI DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen Durmuş Kızılay’ın tanık sıfatıyla zorla getirilmesine, Burcu Ekinci’nin tanık olarak dinlenmesine, 112 acil servise yazı yazılarak yargılamaya konu olayla ilgili ilk telefon bildiriminin ses kaydının istenmesine karar vererek, duruşmayı 28 Ocak 2026'ya bıraktı.

AİLE ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Hayatını kaybeden Beste Kızılay’ın annesi ve avukatları, duruşma öncesi adliye önünde açıklamalarda bulundu. Beste Kızılay’ın babası Ahmet Fuat Özhan, "Kızım kocası tarafından, doğumuna 10 gün kala maalesef ki kafasından vurularak öldürüldü. Şu anda biz onun ilk mahkemesine geldik. Bizim adaletten istediğimiz, adalet yerini bulsun. Kızımızın kanı yerde kalmasın. Yetkililerden ricamız bu" dedi.

Beste Kızılay’ın annesi Gülay Özhan da "Adaletten kızımın hakkını istiyorum. Kızımın hakkını aramasını istiyorum adaletten. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Beste Kızılay’ın kardeşi Buse Özhan da ablasının kanının yerde kalmamasını istediklerini belirterek, "Sonuna kadar bu davanın peşinde olacağız. Kimseye günahı kimsede kalmasın. Adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.

"25 KASIM KADINA KARŞI ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ VE BUGÜN BESTE’NİN İLK DURUŞMASI"

Avukat Gülsüm Eraslan Kalyoncu, açıklamasında duruşma gününe dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“22 yaşındaki Beste’yi kaybettiğimiz için, Beste’nin çocuğunu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ne acı tesadüftür ki bugün 25 Kasım, Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ve bugün Beste’nin ilk duruşması var. Bu aslında kadına karşı şiddetle nedenli mücadele edilmesinin önemini gösteriyor. Bugün dosyada sanık eş, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan yargılanmakta. Sanık eşin ailesi de suç delillerini karartmaktan, gizlemekten ve ortadan kaldırmaktan yargılanmakta. Bizim yargı makamlarından beklentimiz; etkin bir yargılamanın, hızlı bir yargılamanın gerçekleşmesi ve maddi vakıanın tam olarak ortaya çıkartılması."

NE OLMUŞTU?

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 10 Nisan 2025’te, 22 yaşındaki 8 aylık hamile Beste Kızılay, evnin balkonunda silahla vuruldu. Olay günü sağlık ekiplerine, Beste Kızılay’ın balkonda ayağı kayarak başını mermere çarpıp yaralandığı yönünde bilgi verildi. Ancak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan incelemede genç kadının sağ frontal bölgede ateşli silah mermi giriş yarası, sol oksipital bölgede ise çıkış yarası bulunduğu tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Beste Kızılay’ın karnındaki 34 haftalık bebek de annenin ölümüne bağlı oksijensiz kalma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Can Kızılay’ın resmi nikahlı eşi Beste Kızılay’ı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan öldürdüğü değerlendirilerek, Kızılay hakkında TCK 82/1-d-f kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve evde bulunan yasak nitelikteki bıçaklar nedeniyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamaları da yer aldı.

AİLE BİREYLERİ İÇİN DE "DELİL KARARTMA" DAVASI AÇILDI

Savcılık, olay sırasında evde bulunan sanığın anne ve babası Dursun ve Gülay Kızılay hakkında da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Soruşturma dosyasında, yetişkin şüphelilerin olay sonrası evde temizlik yaptıkları, mermiyi sakladıkları, silahı başka odaya götürdükleri ve olaya kaza süsü vermek için birlikte hareket ettikleri yer aldı.

İKİ ÇOCUK İÇİN AYRI DAVA AÇILDI, BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sırasında evde bulunan ve 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle suça sürüklenen çocuk sıfatıyla soruşturulan iki kardeş hakkında da ayrı bir iddianame düzenledi. Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi’nin çocuk mahkemesi sıfatıyla kabul ettiği iddianamede iki çocuk için yine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla dava açıldı. Bu dava ana dosya ile birleştirildi.