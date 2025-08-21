Ağaçlık alanda çıkan yangın binaya sıçradı!

Ağaçlık alanda çıkan yangın binaya sıçradı!
Yayınlanma:
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler metruk bir binaya sıçrarken binanın içindeki eski eşyalar yandı. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Topağacı Mahallesi’nde, bugün saat 13.25 sıralarında ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın, kentsel dönüşüm için boş bulunan metruk binaya sıçradı.

istanbul-umraniyede-agaclik-alanda-ci-875358-260037.jpg

ALEVLER METRUK BİNAYA SIÇRADI!

İçi boş olan metruk binaya sıçrayan yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmazken yangının neden çıktığını araştırıldığı belirtildi.

Çiftlikte yangın paniği! Atların paniği anbean kameradaÇiftlikte yangın paniği! Atların paniği anbean kamerada

Çanakkale yangınlarının bilançosu ortaya çıktı! Ciğerlerimiz küle döndüÇanakkale yangınlarının bilançosu ortaya çıktı! Ciğerlerimiz küle döndü

istanbul-umraniyede-agaclik-alanda-ci-875359-260037.jpg

Kaynak:DHA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı