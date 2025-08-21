Ağaçlık alanda çıkan yangın binaya sıçradı!

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Topağacı Mahallesi’nde, bugün saat 13.25 sıralarında ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın, kentsel dönüşüm için boş bulunan metruk binaya sıçradı.

ALEVLER METRUK BİNAYA SIÇRADI!

İçi boş olan metruk binaya sıçrayan yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmazken yangının neden çıktığını araştırıldığı belirtildi.

