Afyonkarahisar’da midibüs devrildi: 12 yaralı

Yayınlanma:
İscehisar Belediyesine ait yolcu midibüsü, ilçe girişinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde belediyeye ait yolcu midibüsü, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

'IŞİD'in uyuyan hücreleri harekete geçti' iddialarından sonra dev operasyon: 161'i yakalandı'IŞİD'in uyuyan hücreleri harekete geçti' iddialarından sonra dev operasyon: 161'i yakalandı

Afyonkarahisar'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadın ve ailesine saldırdıAfyonkarahisar'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadın ve ailesine saldırdı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

