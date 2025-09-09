Afyonkarahisar'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadın ve ailesine saldırdı

Afyonkarahisar'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadın ve ailesine saldırdı
Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesi ve baldızını silahla vurarak, bacanağını da kabzayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Örnekevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu K.T. ile yolda karşılaşan M.T., kadını ve ailesinden 3 kişiyi silahla yaraladı. Saldırı sırasında A.Ç’nin eşi R.Ç. de silahın kabzasıyla vurularak yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre K.T., annesi E.K. ve kardeşi A.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

afyon-1.jpg

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

