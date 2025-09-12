'IŞİD'in uyuyan hücreleri harekete geçti' iddialarından sonra dev operasyon: 161'i yakalandı

İzmir'de Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Bu saldırının ardından bir dönem dehşet saçan IŞİD'in yeniden harekete geçtiği iddiaları yayıldı.

İzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesi

SALDIRININ ARDINDAN DEV OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başta İzmir olmak üzere 38 ilde yapılan IŞİD operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya IŞİD içerisinde faaliyet yürüten ve IŞİD'e yönelik finansal destekte bulunan 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar;

İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat illerinde yapıldı.

Yapılan operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.