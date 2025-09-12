'IŞİD'in uyuyan hücreleri harekete geçti' iddialarından sonra dev operasyon: 161'i yakalandı

İzmir'de bir karakola 16 yaşındaki saldırgan tarafından uzun namlulu tüfek ile yapılan saldırı sonrasında 2 polis şehit düşmüştü. IŞİD tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından dikkat çeken bir operasyon yapıldı. Bakan Yerlikaya 38 ilde yapılan IŞİD operasyonlarında 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İzmir'de Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Bu saldırının ardından bir dönem dehşet saçan IŞİD'in yeniden harekete geçtiği iddiaları yayıldı.

İzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesiİzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesi

SALDIRININ ARDINDAN DEV OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başta İzmir olmak üzere 38 ilde yapılan IŞİD operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya IŞİD içerisinde faaliyet yürüten ve IŞİD'e yönelik finansal destekte bulunan 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar;

İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat illerinde yapıldı.

ekran-goruntusu-2025-09-12-090547.png

Yapılan operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

