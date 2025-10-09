Afife Jale Ödülleri'nde skandal: Ünlü oyuncuyu 'ölü' ilan ettiler!

27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen töreninde, "Yitirdiklerimiz" bölümünde 2025 yılında vefat eden sanatçılar anılırken, hayatta olan ünlü oyuncu Alper Atak'ın ismi ve fotoğrafı da dev ekranda yer aldı.

Atak'ın adının ölüm anmasında geçmesinin ardından, oyuncunun yakınları ve sevenleri sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşmaya başladı. Ancak kısa süre sonra Alper Atak, kendi hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığını duyurdu.

Oyuncu paylaşımında, "27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, ‘Yitirdiklerimiz' bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Yaşanan hatanın ardından gecenin sanat koordinatörü Murat Ovalı sahneye çıkarak seyircilerden özür diledi.

TAMER KARADAĞLI PROTESTO EDİLMİŞTİ

27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri, Tamer Karadağlı protestosu ile de gündem olmuştu.

"Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülünü alan Sükun Işıtan, konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmiş, salondaki sanatçılar tarafından protesto edilmişti. Çok sayıda sanatçı salonu terk etmişti.