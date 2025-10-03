Adliye önünde iki grup birbirine girdi!

Adıyaman’da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Adliye binası önünde karşılaşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

adiyaman-1.jpg

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI!

Kavgada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

DÜN AĞRI'DA DA YAŞANMIŞTI

Dün Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

agriii.jpg

Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kavgada olay polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yoldan geçen kişi ile kavgaya karışan 3 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

Kaynak:AA

