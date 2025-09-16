Adli kontrolle serbest bırakılmıştı: Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ sessizliğini bozdu!

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı: Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ sessizliğini bozdu!
Yayınlanma:
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, suskunluğunu bozdu. Tekdağ, "Biz hayatımızı şeref, haysiyet ve adalet üzerine inşa ettik. Bu değerlere aykırı düşecek hiçbir şeyin kenarından geçmedik" dedi.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınırken, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el konmuştu.

Son Dakika| Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ hakkında kararSon Dakika| Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ hakkında karar

KENAN TEKDAĞ'A ADLİ KONTROL KARARI

Gözaltındaki şüpheliler, dün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "aklama" suçlarından, şüpheli Cemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ'a ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.

Son dakika | Tekfen: Can Holding hisselerine el konulduSon dakika | Tekfen: Can Holding hisselerine el konuldu

KENAN TEKDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Medyaradar'da yer alan habere göre; Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, yaptığı ilk açıklamada "Biz hayatımızı şeref, haysiyet ve adalet üzerine inşa ettik. Bu değerlere aykırı düşecek hiçbir şeyin kenarından geçmedik" dedi.

Tekdağ, "Dostlarımızı, kardeşlerimizi bizi sevenlerin başını öne eğecek hiçbir işin içinde hayatımız boyunca olmadık. Adalet en sonunda kendi içinde doğruyu bulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

