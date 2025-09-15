Son Dakika| Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ hakkında karar

Son Dakika| Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ hakkında karar
Yayınlanma:
Son dakika... Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol ile serbest bırakılması kararı verildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol ile serbest bırakılması kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Holding'e düzenledikleri "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla.aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarılmıştı:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Türkiye
Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
'Yolsuzluk' gölgesinde atama: Başhekime ilk ziyaret AKP'den
'Yolsuzluk' gölgesinde atama: Başhekime ilk ziyaret AKP'den
Akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil göle düştü
Akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil göle düştü