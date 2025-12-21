Adıyaman'da minibüs devrildi: 4 yaralı

Yayınlanma:
Adıyaman-Kahta kara yolunda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman-Kahta kara yolu 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

addiyamanda-devrilen-minibusteki-4-kisi-yaralandi.webp

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk ediliken, kaza sonucu araçtaki 4 kişinin yaralandığı belirlendi.

Adıyaman'da erkek vahşeti! Bıçaklanan kadın hayatını kaybettiAdıyaman'da erkek vahşeti! Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

MİNİBÜS İÇİNDE SIKIŞTILAR

AFAD ve itfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için yoğun mesai harcadı.

Sıkıştıkları minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılmasının ardından, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

