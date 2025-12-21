Adıyaman'da minibüs devrildi: 4 yaralı
Adıyaman-Kahta kara yolunda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman-Kahta kara yolu 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk ediliken, kaza sonucu araçtaki 4 kişinin yaralandığı belirlendi.
MİNİBÜS İÇİNDE SIKIŞTILAR
AFAD ve itfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için yoğun mesai harcadı.
Sıkıştıkları minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılmasının ardından, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
