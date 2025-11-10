Adıyaman'da kız çocuğuna cinsel istismar davası: Amca, enişte ve komşuya ceza istendi...

Adıyaman'da 19 yaşındaki genç kızın çocukluk döneminden itibaren üç farklı erkek tarafından sistematik şekilde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla komşuları M.S.Ö, amca İ.H.A. ve halasının eşi M.B'nin yargılandığı davanın duruşmasına bugün devam edildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren mahkemede sanıkların tutuksuz yargılandığı duruşmayı kadın örgütleri ve Adıyaman Barosu temsilcileri de takip etti.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı üç sanığın da “çocuğun cinsel istismarı”, “kan veya kayın hısımlığı içinde istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yeni sunulan rapor ve beyanların incelenmesine ve sanıklarla avukatlarına esas hakkında savunmaları için süre tanınmasına hükmederek davayı 3 Aralık 2025'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanıklardan ailenin komşusu olan M.S.Ö.'nün mağdur çocuğa 7 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Mağdur çocuğun öz amcası olan İ.H.A'nın da 13 yaşındayken mağdura üç farklı tarihte cinsel istismarda bulunduğu ifadesi yer aldı.

Mağdur çocuğun halasının eşi olan M.B'nin ise 16 yaşındayken mağdura cinsel istismarda bulunduğu yer aldı.

İddianamede mağdurenin aile baskısı, utanç duygusu ve çevresel korkular nedeniyle uzun yıllar sessiz kaldığı, geçen yılki intihar girişimi sonrası psikolojik tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatmasıyla birlikte olayın adli makamlara taşındığı belirtiliyor.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ RAPORLARI

İddianamede yer verilen Çocuk İzlem Merkezi raporlarında, mağdurenin hem ön görüşmede hem de adli süreçte tutarlı, net ve güvenilir ifadeler verdiği belirtildi. Tanık olarak dinlenen ablası ve arkadaşları da mağdurenin yaşadıklarını farklı dönemlerde kendilerine anlattığını ifade etti. Psikolog ve pedagog raporlarında da mağdurenin travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiği, ruhsal durumunun istismar öyküsüyle uyumlu olduğu vurgulandı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Mağdurenin avukatı Sultan Fener, duruşma sonrası Adıyaman Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Fener, şunları söyledi:

“Bugün her ne kadar sanıkların tutuklanması taleplerimiz reddedilmiş olsa da Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen mütalaa bizler için umut verici. Üç sanığın da cezalandırılması talep edildi. Bu dava, sadece müvekkilimin değil, cinsel istismara maruz kalan ve susturulan bütün kadınların mücadelesidir. Bizler, bu mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki yollara başvuracağız.

Bugün burada sadece bir duruşmayı değil, yıllarca susturulmuş bir çocuğun sesini duyuruyoruz. Biz bu sesi büyüteceğiz, dayanışmayı sürdüreceğiz. Umudumuz, 3 Aralık’ta alınacak kararın çocuk istismarına ve cinsel şiddete karşı örnek bir karar olmasıdır. Dayanışma yaşatır.”