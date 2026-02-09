2026 yılının ilk önemli gök olayı, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Bu tutulma halkalı güneş tutulması yani gökyüzünde bir “ateş halkası” görüntüsü oluşturacak.

Astronomik hesaplamalara göre tutulma, 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek ve Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle Güneş diskinin büyük bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Ancak bu örtme tamamen olmayacağı için Güneş’in çevresinde parlak bir halka şeklinde görünüm oluşacak.

GÜNEŞ TUTULMASININ TÜRÜ NEDİR?

2026’daki bu güneş tutulması halkalı tutulma (annular solar eclipse) olarak sınıflandırılıyor. Halkalı tutulmalarda Ay, Güneş’i tamamen kapatmasına rağmen, Güneş’in kenarlarından parlak bir halka görünür. Bu yüzden bu olaya halk arasında “ateş halkası” da deniyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Hayır. 17 Şubat 2026’daki halkalı Güneş tutulması Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek.

Bu tutulma, Dünya üzerinde çok sınırlı bir bölgede izlenecek. Antarktika çevresi ve bazı güney bölgeler tutulma sırasında halkalı biçimde görünecek. Ayrıca, Arjantin, Şili, Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar’da tutulmanın kısmi aşamaları izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tutulma, astronomik verilere göre 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46 civarında başlayacak. Ancak bu saat, tutulmanın izlenebilir olduğu bölgeler için hesaplanmıştır. Türkiye’de tutulma izlenemeyeceği için bu saat yerel izleme anlamı taşımıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI SIRASINDA NE GÖRÜNÜR?

Halkalı tutulma sırasında:

* Ay, Güneş’in merkezini örtmeye çalışırken kenarlarda ince, parlak bir halka oluşur. * Bu halka, gökyüzünde fotogerçekçi bir “ateş çemberi” görüntüsü verir.

Tam tutulmalardaki gibi tamamen karanlık bir an yaşanmaz; sadece Güneş’in ışığında dramatik bir azalma görülür.

2026’DA BAŞKA GÜNEŞ VEYA AY TUTULMASI VAR MI?

2026 yılında başka bir güneş tutulması daha olacak.

12 AĞUSTOS 2026 GÜNEŞ TUTULMASI

Bu tutulma tam güneş tutulması şeklinde gerçekleşecek.

Ay, Güneş’i tamamen kapatarak kısa süreliğine gündüzü karanlığa dönüştürecek.

Avrupa’daki bazı bölgeler, özellikle İspanya, İzlanda ve Grönland çevresi, tutulmayı tam gölgeyle izleyebilecek.

Türkiye bu defa da bu tam tutulmayı izleyemeyecek olsa da Avrupa’nın kuzey kesimleri ve Atlas Okyanusu boyunca tutulma kısmi olarak görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NE ZAMAN İZLENİR?

Güneş tutulmasını izlemek istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler:

* Güneş Gözlüğü Yasal ve Onaylı Olmalı * Güneşe doğrudan bakmak gözleriniz için çok tehlikelidir. * Normal güneş gözlükleri güvenli değildir. * ISO sertifikalı güneş tutulması gözlükleri veya özel filtreler kullanılmalıdır.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Halkalı tutulmanın maksimum süresi birkaç dakika olabilir. Ancak bu, izleme noktasına ve hava koşullarına göre değişir.

TÜRKİYE’DEN KISMİ TUTULMA GÖRÜNECEK Mİ?

17 Şubat 2026’daki halkalı tutulma Türkiye’den izlenemeyecek.

2026’DA BAŞKA TUTULMALAR VAR MI?

Yılın ikinci güneş tutulması 12 Ağustos 2026’da tam olarak gerçekleşecek.