Bursa’da dehşet! Sokak ortasında eniştesine ateş açtı

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Fırat Ç., ablasının eşi Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı. İddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma yaşandı.

ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI!

Daha sonra Fırat Ç., yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Alperen Şahin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

