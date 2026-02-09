Bursa’da dehşet! Sokak ortasında eniştesine ateş açtı

Yayınlanma:
Bursa’da, 25 yaşındaki Fırat Ç., sokakta karşılaştığı eniştesi Alperen Şahin’i (30) tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Fırat Ç., ablasının eşi Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı. İddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma yaşandı.

sokakta-tartistigi-enistesini-tabanca-il-1158788-344070.jpg

ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI!

Daha sonra Fırat Ç., yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sokakta-tartistigi-enistesini-tabanca-il-1158782-344070.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Alperen Şahin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Niğde'de trafik dehşeti: Tartıştığı iki kişiyi silahla katlettiNiğde'de trafik dehşeti: Tartıştığı iki kişiyi silahla katletti

Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

