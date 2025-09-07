Adıyaman’da 'kepazelik': Eski valiyle tartışan depremzedenin engelli maaşı kesildi

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adıyaman’da yaşanan skandal bir olayı paylaştı. Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabından bir paylaşım yapan Bozan, konteyner kentte yaşayan, engelli ve 4 çocuklu aile geçindirmeye çalışan depremzede bir yurttaşın eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’dan iş istediğini söyledi.

Mersin Milletvekili, bu isteğin ardından Çuhadar’ın engelli Ali Geçer’e “Engelli maaşı sana yeter” diyor. Geçer’in eski valiye, “Bir ay maaşımla sen geçin de bu maaş yetiyor mu, yetmiyor mu anlarsınız” demesi üzerine iddiaya göre 4 çocuk babasının engelli maaşı kesiliyor.

Bozan, Ali Geçer’in olayı engelli maaşını çekmeye gittiğinde öğrendiğini belirterek duruma, “Meğerse Vali efendi, engelli bir depremzedenin maaşını kesme kepazeliğine imza atmış” ifadeleriyle tepki gösterdi.

‘BÖYLE BİR KEPAZELİK YOK’

Yetkililere mağduriyetin giderilmesi çağrısı yapan Bozan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir kepazelik yok! Adıyaman’da 4 çocuğu ve eşiyle konteyner kentte yaşayan engelli depremzede Ali Geçer, eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a gidip “4 çocuğum var. Geçinemiyorum. Bana iş lazım” diyor. Vali, “Engelli maaşı sana yeter” cevabını verince engelli Geçer, “Bir ay maaşımla sen geçin de bu maaş yetiyor mu, yetmiyor mu anlarsınız” demesi Vali efendiyi sinirlendiriyor.

‘VALİ EFENDİ MAAŞI KESMİŞ’

Engelli depremzede Ali Geçer, o ay maaşını çekmek için bankaya gittiğinde maaşının yatmadığını görüyor. Meğerse Vali efendi, engelli bir depremzedenin maaşını kesme kepazeliğine imza atmış.

‘ZORBALIĞI TELAFİ EDİN’

Yetkililere sesleniyorum: Ali Geçer, şu an Adıyaman’da konteyner kentte yaşıyor. Yeni Vali de onları konteynerden çıkarıp daha kötü koşullardaki bir yere göndermek için elektrik ve sularını kesmekle tehdit ediyor. Gidin, Ali Geçer’e yapılan bu zorbalığı telafi edin!

‘SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Biz DEM Parti olarak Adıyaman’da konteyner kentten zorla göçertilmek istenen depremzede yurttaşlarımızın da engelli maaşı kesilen Ali Geçer’in de yanındayız. Tüm bu süreçlerin takipçisi olacağız! Hiçbir atanmış, yurttaşa zorbalık etme vazifesi taşımıyor. Herkes haddini bilmekle yükümlüdür!"

