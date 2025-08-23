Adıyaman’da 3 milyonluk uyuşturucu yakalandı

Adıyaman’da 3 milyonluk uyuşturucu yakalandı
Yayınlanma:
Adıyaman'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olan 18 bin 984 adet sentetik hap yakalandı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli kişi de tutuklandı.

Adıyaman’da Emniyet ve İstihbarat şube müdürlükleri uyuşturucu ticaretine yönelik uzun süreli bir araştırma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürütülen çalışmalar kapsamında S.Y. isimli şüphelinin köy evinde uyuşturucu madde sakladığını ve 20 Ağustos’ta kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti.

İzmir’de dev baskın: 127 kilo uyuşturucu ele geçirildiİzmir’de dev baskın: 127 kilo uyuşturucu ele geçirildi

2 evinde kilolarca uyuşturucu çıktı!2 evinde kilolarca uyuşturucu çıktı!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla S.Y., B.Y., B.E. ve R.Ü. yakalandı. Operasyonda 18 bin 984 adet sentetik ecza hapın yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

adiyaman-narkotik-uyusturucu.jpg

21 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve B.Y., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. B.E. ve R.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak:ANKA

