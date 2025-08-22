İzmir’de dev baskın: 127 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’de uyuşturucu imalatına yönelik polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kentte bir süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yapılan baskında, bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulundu.

127 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurarak güvenlik güçlerini tebrik etti. Yerlikaya paylaşımında, "İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 127 kilo bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilo uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. İzmir Valimizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.