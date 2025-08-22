2 evinde kilolarca uyuşturucu çıktı!

2 evinde kilolarca uyuşturucu çıktı!
Yayınlanma:
Aydın’ın Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde bulunan evlerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunan 45 yaşındaki H.T. yakalanarak tutuklandı.

Aydın’da, Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile Nazilli Narkotik Büro ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda 45 yaşındaki H.T. isimli şahsın, Sultanhisar'ın kırsal Atça ve Nazilli'nin kırsal Dallıca mahallelerinde bulunan evlerinde uyuşturucu bulundurarak sattığı tespit edildi.

whatsapp-image-2025-08-22-at-13-09-49.jpeg

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Geçtiğimiz sabah saatlerinde, şüphelinin her 2 evine de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken evlerde özel eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, 1'i pompalı 2 av tüfeği, ruhsatsız 1 tabanca, 1 hassas terazi ele geçirildi. H.T., gözaltına alındı. Aynı gün akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

whatsapp-image-2025-08-22-at-13-10-08.jpeg

whatsapp-image-2025-08-22-at-13-10-42.jpeg

Kaynak:DHA

