İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: Milyonlarca hap ele geçirildi!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, Yerlikaya, İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.
Operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)