İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: Milyonlarca hap ele geçirildi!

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, Yerlikaya, İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi