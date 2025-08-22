İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: Milyonlarca hap ele geçirildi!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, Yerlikaya, İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: