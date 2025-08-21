Son dakika | Ali Yerlikaya duyurdu: Demirözler suç örgütüne operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Demirözler suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Açıklamada, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da içinde bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların ayrıntılarını açıkladı.

SUÇLARI TEK TEK SIRALANDI

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçlulara ilişkin, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D., "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi toplam 53 adet suç kaydına sahip.

-M.S. isimli şahıs, "Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılıydı.

-S.G. isimli şahıs ise "Çocuğu kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

