Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı

Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kozan-Feke karayolu Sıralıf mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Sinan E. idaresindeki 01 AZM 904 plakalı otomobil ile Mehmet K. kullandığı 01 DBU 51 plakalı otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan Raziye K., Arda K., Erdem K., Hasret M.K. ve Hatice K.'nin de aralarında olduğu toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

