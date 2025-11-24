Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kozan-Feke karayolu Sıralıf mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Sinan E. idaresindeki 01 AZM 904 plakalı otomobil ile Mehmet K. kullandığı 01 DBU 51 plakalı otomobil çarpıştı.

Eskişehir’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan Raziye K., Arda K., Erdem K., Hasret M.K. ve Hatice K.'nin de aralarında olduğu toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtardı.

Adana’da kafa kafaya çarpışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.