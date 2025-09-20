Adana'da otomobil binaya çarptı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimeyini kaybetmesi sonucu binaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Andıl Caddesi'nde Büşra K. yönetimindeki 01 RZ 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan Yusuf Samet K, Süleyman K. ve Asel Pırıl K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

