Adana'da otomobil binaya çarptı: 3 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesindeki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tufanpaşa Mahallesi Andıl Caddesi'nde Büşra K. yönetimindeki 01 RZ 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi.
Kazada araçta bulunan Yusuf Samet K, Süleyman K. ve Asel Pırıl K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak:AA