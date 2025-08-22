Adana’da akılalmaz hırsızlık! Ailenin misafirliğe gitmesini fırsat bildi

Adana’da, hayrete düşüren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Eşiyle birlikte misafirliğe giden Tahir K.'nin 2'nci kattaki dairesine balkonundan tırmanan 20 yaşındaki Serhat A., yatak odasındaki 38 bin lirayı çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Serhat A., eşi ile birlikte misafirliğe giden Tahir K.’nin 2’nci kattaki dairesine balkondan tırmanarak içeri girdi. Şahıs, yatak odasında bulunan gardroptaki 38 bin lirayı çaldıktan sonra evden çıktı ve kaçarak uzaklaştı. O anlar, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KISKIVRAK YAKALANDI!

Döndüğünde, eve hırsız girdiğini fark eden Tahir K., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin Yüreğir ilçesindeki evine baskın gerçekleştiren polis ekipleri, Serhat A.’yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Serhat A., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. O sokaktan geçtiğimi bile hatırlamıyorum" ifadelerini kaydederken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:DHA

