Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi: O anlar kamerada
Yayınlanma:
İzmir’de 4 farklı motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanırken, olay anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Polis ekipleri, Karabağlar ilçesinde meydana gelen 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Çalışmalarda 32 iş yeri ve MOBESE kameraları kaydının incelemesi sonucu şüphelilerin B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) olduğu belirlendi.
2 şüpheli, önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.E.H.'nin ayrıca, 2 hırsızlık suçundan aranmasının olduğu da tespit edildi.
Şüphelilerin çaldığı 4 motosiklet de bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anlarının güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaynak:DHA