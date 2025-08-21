Hırsız çetesi daireye böyle girdi

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 kadının girdikleri apartmandaki bir daireden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Daire sahipleri şikayetçi olurken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacıyla apartmana giren ve asansörden indikten sonra güvenlik kamerasını fark eden 3 kadın, eşarpla yüzlerini gizlemeye çalıştı. Merdivenlerden üst kata çıkan kadınlar, kapısını tıklattıkları daireden ses gelmemesi üzerine, kapıyı açtı.

BİRİ İÇERİ GİRDİ DİĞERLERİ GÖZCÜLÜK YAPTI

Kadınlardan biri dairenin önce mutfağına, ardından oturma odasına girerken, diğer ikisi ise kapıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan kadınların seslenmesi üzerine oturma odasındaki kadın panikle dışarıya çıktı. Ardından kadınlar apartmandan uzaklaştı. Akşam saatlerinde daireye gelen ev sahipleri durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

