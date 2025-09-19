Açılım sürecini eleştirdi tutuklandı: ‘Vatandaş sana Apo’yu çıkar diye oy atmadı!'

‘Kendine Muhabir’ isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan, videoda kendine Adem Karakoç diyen ancak Tüylü Mikrofon isimli sosyal medya kanalında ismi “Kenan Adem” olarak bildirilen yurttaşın tutuklandığı belirtildi.

Antalya’da tutuklanan yurttaş, röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takılan açılım süreci üzerinden yüklendi, “Bu vatandaş sana Apo teröristini çıkar diye oy atmadı” dedi.

İktidarın açılım sürecine kadar "terörist" ilan ettiği kişilere şimdi "dert ortağım" dediğine dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

‘GEÇEN SENE TERÖRİST BU SENE DERT ORTAĞI’

Röportajdaki ifadeleri nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderildiği belirtilen “Kenan Adem” burada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asrın lideri, asrın çaresizi. Rusya’nın kapısında beklerken asrın liderliği yok. İtalya’da damadına ihale bağlarken asrın liderliği, öğrencimin vizesini ayarlarken asrın liderliği yok. Memlekette şehidin kanını satarken asrın liderliği. Geçen sene terörist ilan ettiği insanlara bu sene dert ortağım diyecek ama asrın lideri.

‘MEMLEKETİN %52’SİNİ DÜŞMAN İLAN EDİYORSUN’

Bütün bunlar beni bağlar. Adım Adem Karakoç. Bütün bunların hepsi benim onlardan öğrendiklerim. Ben 28 Şubat mağduruyum. Ordudan atıldım, tamam mı? Ben Konya’da okudum diye sınava girmeme engel oldular. Bu memleketin %52’sini her konuşmanda düşman ilan ediyorsun. Ben cumhurbaşkanını rüyasında gören bir adamdım. Bu insanların tesettüründen, dininden, diyanetinden ya da sekülerliğinden uğraşmayacağını vadeden, üç ‘Y’ ile mücadele edeceğini vadeden adam geldi, her türlü fikrin hürriyeti var ama Türklüğün hürriyeti yok. Kürt de benim kardeşim, Ermeni de benim kardeşim, vatandaşlık olarak bağlıysa.

“‘MEMLEKETTE AÇ İNSAN YOK’ DEDİN”

Ama bunu sömüren insanlar benim kardeşim değil. Beni ve benim gibi düşünen ittihatçıları vatan haini ilan eden insanlar bu memleketten kaçacaklar. Delikanlı varsa çıkar o Apo itini serbest bırakmaya çalışır. Denesin, denesin serbest bıraksın. Ey Tayyip Erdoğan ben de senin gibi dindarım. Ebu Zer el-Gıfârî var ya, hani sen çok övünürsün anlatırsın. Peygamberin yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin, yalnız haşrolunacaksın dediği adam. O diyor ki, memlekette aç varsa sabah kılıcı çekmeyenin aklından şüphelenirim. Sen çıktın meclisin kürsüsünden, bu memlekette aç insan yok dedin. Gittin Bayburt’a üniversite açtın, çocuğa iş bulmadın. Mecbur muyum iş bulmaya dedin.

‘ETRAFINDAKİLER SENİ İLK GÜN SATACAK’

Sen bayrağa saygısı olmayan, vatana saygısı olmayan, kişisel çıkardan başka bir şey düşünmeyen bir adamsın. Etrafındakiler seni ilk gün satacaklar. Günbegün söylediğin her şeyin tersini yaptın. Allah insanı iddiasından böyle vurur. Böyle halkın içine çıkamayacak hale getirir, böyle rezil eder. Sen bizden Hazreti Ömer diye oy aldın, Allah’ın adaleti diye oy aldın, Fırat’ın nehrinin kenarındaki koyunun hakkı diye oy aldın. Apo teröristini affetmek için oy almadın.

‘CHP’Yİ KAPATARAK ÇÖZEMEZSİN’

Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Seni sevene de hakkımızı helal etmiyoruz. Bu terörü böyle çözemezsin. Kürt’ü PKK’dan ayırmadan çözemezsin, YPG’ye devlet kurdurarak çözemezsin, toplu iğne başı kadar ülkeye yalakalık yaparak çözemezsin, sokak röportajlarını yasaklayarak çözemezsin, muhalefete yardakçılar atayarak çözemezsin, CHP’yi kapatarak çözemezsin, MHP’ye bir tane müptezel atayarak çözemezsin.

‘PROMPTERSIZ KONUŞACAK BEYNİNİZ BİLE YOK’

Mehmet Cengiz seni satacak, Limak seni satacak, Kiler seni satacak, Kalyon seni satacak, A101 seni satacak. Bütün bunlar suçsa buyurun gelin beni alın. Ama haberlere çıkalım beraber. Eskiden sizin o güldüğünüz adamların hepsi çıkıp adam gibi konuşabiliyordu. Sizde promptersız konuşma beyni bile yok. Gidin Antalya’nın Serik’inin köyüne deyin ki, ben Tayyip Erdoğan’a oyu Abdullah Öcalan’ı serbest bıraksın diye verdim, adam suratınıza tükürür. Deyin ki ben Mehmet Cengiz’i zengin etsin diye İngiltere’de sokak satın alsın diye verdim, suratınıza tükürür. Allah dedin diye oy verdiler sana, Peygamber dedin diye oy verdiler sana. Vatandaşın açlığıyla alay et diye oy vermediler, şehit ailesinin kanını sat diye oy vermediler.

‘ŞEHİTLERİ SÖMÜR DİYE OY VERMEDİLER’

Şehidin imanını, kanını, bayrak sevdasını sömür diye oy vermediler. Sana o koltukta zihin darlığı geçiren, prompter kapanınca konuşamayasın diye oy vermediler. Gidip Sırrı Süreyya’nın resmini okşa diye oy vermediler. Alparslan Türkeş’in mezarının başında, ‘kurucu önder Apo’ de diye oy vermediler. Sinan Ateş’in cenazesine adam gönderme diye oy vermediler. "Trump'a sesi çıkmıyor" deyip Erdoğan'ı eleştirdi: "Kara para aklama davası, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır" Bu memlekette Türklüğün üzerinden bu kadar oy alan ve Türklüğe bu kadar zarar veren başka bir iktidar daha gelmemiştir. Bu millet sustuğu için bu haldeyiz. Bu millet şehidinin kanı satılırken akşam ne yiyeceğini düşündüğü için bu haldeyiz. Bu millet Antalya’nın mezar yerinde o hacı annenin yanına gitmediği için, o AK Partilileri kovan teyzenin yanına gidip hatırını sormadığı için bu haldeyiz.

ALİ ERBAŞ’A ELEŞTİRİ