"Trump'a sesi çıkmıyor" deyip Erdoğan'ı eleştirdi: "Kara para aklama davası, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır"

"Trump'a sesi çıkmıyor" deyip Erdoğan'ı eleştirdi: "Kara para aklama davası, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır"
Yayınlanma:
Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde hiçbir taviz vermediğini vurgulayarak, "Daha sonra ise AK Parti içinden şahsiyetli isim üretemedi. Şahsiyetli isimleri de törpüledi. Çıkmak isteyeni engelledi" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika ve Hayat programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık döneminde çok zor bir görev üstlendiğini, Erdoğan’la kurduğu ilkeli ve ilişki nedeniyle ülkeyi gerçek bir AK Parti genel başkanı, gerçek bir başbakan olarak yönetmeye çalıştığını söyledi.

"AKP KENDİ İÇİNDE ŞAHSİYETLİ İSİM ÜRETEMEDİ"

Davutoğlu'nun öne çıkan konuşmaları şu şekilde:

"Sonra gelen Binali Yıldırım bir başbakanlık yapmadı. Yapmayacağını bildikleri için getirdiler. Düşük profilli başbakan diye bir tabirle. Daha sonra ise AK Parti kendi içinden şahsiyetli isim üretemedi."

Bugünkü bakanlar bürokrattır. Siyasetçi değil. Ben bakanlık yaptığım dönemi biliyorum. Büyük bir hareket alanımız vardı, inisiyatif alanımız vardı.

"BM'YE GİTMİYORUZ DEMELİYDİK"

"ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, BM Genel Kurulu’na katılması için vize vermeyince Türkiye ve 57 İslam ülkesi ‘Mahmut Abbas, Filistin Devleti’ni temsilen oraya gitmiyorsa biz de gitmiyoruz.’ demeliydi.

1988 yılında böyle bir şey yaşandı ve Yaser Arafat’ı ABD kabul etmedi. Toplantı Cenevre’ye alındı."

"TÜRKİYE'NİN KURUMLARI ÇÜRÜDÜ"

Kişilerin değil kurumların kalıcı odluğunu vurgulayan Davutoğlu, devletin kurumlarının zayıflatıldığına dikkat çekti. Davutoğlu, şöyle devam etti:

Bugün Türkiye’nin kurumları çürüdü. Örnek mi istersiniz? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan başlayın. Gün geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bulunan birisi herkes biliyor. Instagram’dan affın isteyerek ayrıldı."

"UTAH'TA KARA PARA AKLAMA DAVASI VARSA..."

Erdoğan'ı Trump'a sesinin çıkmamasıyla eleştiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sizin New York’ta mahkemelerde davalarınız varsa, Utah’ta kara para aklama davası varsa, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır. Türkiye’de veya dünya herhangi bir yerinde bir devlet adamının bağımsız olabilmesi için heybesi olmayacak, gemisi olmayacak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Türkiye
Antalya ve Muğla'da orman yangını: Evler yangının ortasında kaldı!
Antalya ve Muğla'da orman yangını: Evler yangının ortasında kaldı!
Hasan Mutlu’dan mektup: ‘Abi yarın seni alacaklar’ dediler
Hasan Mutlu’dan mektup: ‘Abi yarın seni alacaklar’ dediler
Park kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdü
Park kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdü