"Trump'a sesi çıkmıyor" deyip Erdoğan'ı eleştirdi: "Kara para aklama davası, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika ve Hayat programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık döneminde çok zor bir görev üstlendiğini, Erdoğan’la kurduğu ilkeli ve ilişki nedeniyle ülkeyi gerçek bir AK Parti genel başkanı, gerçek bir başbakan olarak yönetmeye çalıştığını söyledi.

"AKP KENDİ İÇİNDE ŞAHSİYETLİ İSİM ÜRETEMEDİ"

Davutoğlu'nun öne çıkan konuşmaları şu şekilde:

"Sonra gelen Binali Yıldırım bir başbakanlık yapmadı. Yapmayacağını bildikleri için getirdiler. Düşük profilli başbakan diye bir tabirle. Daha sonra ise AK Parti kendi içinden şahsiyetli isim üretemedi."

Bugünkü bakanlar bürokrattır. Siyasetçi değil. Ben bakanlık yaptığım dönemi biliyorum. Büyük bir hareket alanımız vardı, inisiyatif alanımız vardı.

"BM'YE GİTMİYORUZ DEMELİYDİK"

"ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, BM Genel Kurulu’na katılması için vize vermeyince Türkiye ve 57 İslam ülkesi ‘Mahmut Abbas, Filistin Devleti’ni temsilen oraya gitmiyorsa biz de gitmiyoruz.’ demeliydi.

1988 yılında böyle bir şey yaşandı ve Yaser Arafat’ı ABD kabul etmedi. Toplantı Cenevre’ye alındı."

"TÜRKİYE'NİN KURUMLARI ÇÜRÜDÜ"

Kişilerin değil kurumların kalıcı odluğunu vurgulayan Davutoğlu, devletin kurumlarının zayıflatıldığına dikkat çekti. Davutoğlu, şöyle devam etti:

Bugün Türkiye’nin kurumları çürüdü. Örnek mi istersiniz? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan başlayın. Gün geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bulunan birisi herkes biliyor. Instagram’dan affın isteyerek ayrıldı."

"UTAH'TA KARA PARA AKLAMA DAVASI VARSA..."

Erdoğan'ı Trump'a sesinin çıkmamasıyla eleştiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sizin New York’ta mahkemelerde davalarınız varsa, Utah’ta kara para aklama davası varsa, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır. Türkiye’de veya dünya herhangi bir yerinde bir devlet adamının bağımsız olabilmesi için heybesi olmayacak, gemisi olmayacak.”