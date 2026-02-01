Abdi İpekçi katledildiği noktada anıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 47 yıl önce bugün hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, katledildiği yerde anıldı.

Nişantaşı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, "İpekçi’yi öldürenlerin arkasındaki karanlık güç ortaya hala çıkartılamadı" diyerek "Faili belli olsa da azmettiricileri karanlıkta kalan her gazeteci cinayeti basına vurulmuş bir pranga olarak da tarihe geçti" şeklinde konuştu.

İstanbul Nişantaşı'nda 1 Şubat 1979'da Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 5. Genel Başkanı Abdi İpekçi için tören düzenlendi.

İpekçi'nin katledildiği yerde yapılan Abdi İpekçi Anıtı önünde, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üye ve yöneticileri tarafından düzenlenen anmada TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya şunları söyledi:

"Bu cinayetin acısı dinmedi çünkü o ilkeli habercilikten, gazetecilikten hiçbir zaman vazgeçmedi. İpekçi’yi öldürenlerin arkasındaki karanlık güç ortaya hala çıkartılamadı. Faili belli olsa da azmettiricileri karanlıkta kalan her gazeteci cinayeti basına vurulmuş bir pranga olarak da tarihe geçti. Tıpkı 8 Ocak’ta katledilen Metin Göktepe gibi, 19 Ocak’ta vurulan Hrant Dink gibi, 24 Ocak’ta katledilen Uğur Mumcu gibi, Abdi İpekçi de vicdan sahibi bir gazeteciydi. Onun kaleminde nefrete yer yoktu. Diyalog içerisindeydi ve toplumda hep çok sesliliği savunan bir isimdi. Bu nedenle de Abdi İpekçi, halkın haber alma hakına sıkılmış bir kurşunla aramızdan ayrıldı."

"ABDİ İPEKÇİ’NİN MİRASINI SAHİPLENİYORUZ"

İstanbul Gazeteciler Sendikası tarafından çıkartılan Basın Gazetesi’nin Yazıişleri Müdürlüğü görevini üstelenen Abdi İpekçi’nin, bugün hâlâ yürürlükte olan ve gazetecilerin haklarını koruyan kanun çıkmasında etkin bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinin adı ‘Durum’du. İpekçi, yazılarıyla Türkiye'nin durumunu yorumlarken, bir yandan da gazeteciliğin durumunu hiçe sayanlarla mücadele etti. Tıpkı 1961 yılında gazeteciliğin evrensel ilkelerine ve özlük haklarına sahip çıktığı günlerdeki gibi. 212 sayılı Basın İş Kanunu’nun Türkiye’de yasallaşması o günlerdeki mücadeleyle oldu. 9 gazete patronu bu mücadeleye karşı gazete çıkarmama kararı aldılar. O patronlara karşı yürütülen mücadelenin sembolü Abdi İpekçi’ydi. Abdi İpekçi’nin mirasını sahipleniyoruz."

"Milliyet Gazetesi’nde genel yayın yönetmeni olduğu dönemdeki mirasını bugün sendikal mücadelemizin temel yapı taşı olarak kabul ediyoruz. 47 yıl önce katledildiğinde gazetecilerin gazetecilik faaliyetini susturacaklarını düşününler yanıldı. Bugün iletişim fakültelerinde halen Abdi İpekçi’nin mücadelesi, etik değerleri tartışılıyor ve eğitimler bu şekilde veriliyor. Biz gazetecilerin güvencesinin olmadığı bir Türkiye istemiyoruz. Biz gazetecilerin güvencesinin olduğu, özlük haklarını savunduğu bir ülke istiyoruz. Çünkü basın özgürlüğü ancak bu şekilde var olabilir."

Anmada Abdi İpekçi'nin anıtına karanfiller bırakıldı.

TGC: ABDİ İPEKÇİ'Yİ SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Abdi İpekçi’nin öldürülüşünün 47. yılında bir basın açıklaması yaptı. İktidar ve muhalefete, gazetecilere yönelik saldırı ve cinayetlerdeki cezasızlık uygulamasından vazgeçilmesi, faili meçhul gazeteci cinayetlerinin aydınlatılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için çağrı yapılan açıklamada, şu görüşler yer aldı:

"Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, araştırmacı ve sorumlu gazeteciliğin simge isimlerinden Abdi İpekçi’nin katledilmesinin üzerinden 47 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen, bu cinayetin ardındaki karanlık ilişkilerin yargı önüne çıkarılamamış olması, Türkiye’de gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıların bugün de sürmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İpekçi cinayetinde tetiği çektiren güçlerin ve azmettiricilerin hâlâ ortaya çıkarılmamış olması, gazeteci cinayetlerinde cezasızlığın kalıcı hale gelmesine yol açmıştır. Faili meçhul bırakılan her gazeteci cinayeti, basın özgürlüğüne ve demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir.

Bugün halktan, emekten, adaletten, barıştan ve özgürlüklerden yana gazetecilik yapanların haber yapması engellenmekte; gazeteciler siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte, eleştirel yayın yapan gazeteciler gözaltı ve tutuklamalarla susturulmaya çalışılmaktadır. Gazeteci cinayetlerinin aydınlatılmaması ve saldırıların cezasız bırakılması, bu baskı ortamını daha da derinleştirmektedir.

TGC önceki Başkan Vekillerinden olan Abdi İpekçi, gazeteciliğe evrensel basın meslek ilkelerini kazandıran, bu ilkelerin yazılı hale gelmesine öncülük eden bir gazeteciydi. Meslek yaşamı boyunca kamu yararını esas almış; gazeteciliğini halkın haber alma, bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkına saygı temelinde yürütmüştür. Doğruluğu denetlenmemiş hiçbir haberi yayımlamamayı ilke edinmiş, muhabirliğin önemini vurgulamış, basını devlete ilişik gazetecilik anlayışından uzaklaştırmak için kararlılıkla mücadele etmiştir."

İKTİDAR VE MUHALEFETE ÇAĞRI

"Abdi İpekçi aynı zamanda barıştan yana duruşuyla da Türk basın tarihinde özel bir yere sahiptir. İç ve dış politikada çatışmayı değil diyaloğu, nefreti değil sağduyuyu savunmuştur. Halklar arasında dostluğu, karşılıklı anlayışı ve barışı savunan yazılarıyla, gazeteciliğin barışın inşasında oynayabileceği rolü somut biçimde ortaya koymuştur" denilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı: