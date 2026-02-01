Marmaris’te sürüklenen tekne kurtarıldı!

Yayınlanma:
Muğla’nın Marmaris ilçesi, Hisarönü açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklendi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü açıklarında bir teknede makine arızası meydana geldi. Yaşanan makine arızası sebebiyle tekne denizde sürüklenmeye başladı.

Teknede bulunan kişilerin telefonla durumu anlatarak yardım istemesi üzerine, olay yerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE TAHLİSİYE BOTU SEVK EDİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

TEKNE MARİNAYA YANAŞTIRILDI!

Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklendi ve marinaya yanaştırıldı.





Kaynak:DHA

