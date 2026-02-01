Marmaris’te sürüklenen tekne kurtarıldı!

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü açıklarında bir teknede makine arızası meydana geldi. Yaşanan makine arızası sebebiyle tekne denizde sürüklenmeye başladı.

Son Dakika | Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru kargo gemisiyle çarpıştı

Teknede bulunan kişilerin telefonla durumu anlatarak yardım istemesi üzerine, olay yerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE TAHLİSİYE BOTU SEVK EDİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi

TEKNE MARİNAYA YANAŞTIRILDI!

Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklendi ve marinaya yanaştırıldı.









