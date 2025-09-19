Son Dakika | Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru kargo gemisiyle çarpıştı

Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı. Kazada yaralanan 12 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Çarpışma sırasında yolcu motorunda olana yolcuların panik anları kameralara yansıdı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORKU DOLU ANLAR

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan 12 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

KAPTANIN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Halktv.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, kuru yük gemisiyle çarpışan Kamil Sayın isimli yolcu motorunun kaptanın alkollü olduğu iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8’i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde Artvin isimli gemi ile Kamil Sayın isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye(can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. 12 kişinin yaralandığı olayın ardından, Kamil Sayın isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yaralılar dâhil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem’e yanaşmıştır. Artvin isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere’ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir" ifadeleri kullanıldı.