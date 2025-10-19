Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi

Çanakkale Boğazı Kilye Koyu önlerinde, bugün öğle saatlerinde 10 metre uzunluğundaki bir teknede makine arızası meydana geldi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

BÖLHEYE TAHLİSİYE BOTU SEVK EDİLDİ!

Çevrede bulunan teknelerin durumu fark ederek telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

TEKNE İSKELEYE YANAŞTIRILDI !

İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklendi ve tekne, herhangi bir sorunla karşılaşılmadan Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.