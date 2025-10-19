Çanakkale Boğazı’nda panik anları! Tekne arıza sebebiyle sürüklendi
Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı’nda, makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Eceabat İskelesi’ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kilye Koyu önlerinde, bugün öğle saatlerinde 10 metre uzunluğundaki bir teknede makine arızası meydana geldi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Bodrum merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 tutuklama
BÖLHEYE TAHLİSİYE BOTU SEVK EDİLDİ!
Çevrede bulunan teknelerin durumu fark ederek telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.
Çanakkale'de 3 balıkçıya mezar olan tekne denizden çıkarıldı
TEKNE İSKELEYE YANAŞTIRILDI !
İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklendi ve tekne, herhangi bir sorunla karşılaşılmadan Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak:DHA