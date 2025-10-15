Çanakkale'de 3 balıkçıya mezar olan tekne denizden çıkarıldı

Olay, 11 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde meydana geldi. Orhan Yavaş, Salih Kocaman (53), Ayhan Yavaş (40) ve Mustafa Yaldızlı (46) isimli dört arkadaş, bir tekneyle balık tutmak amacıyla Saroz Körfezi'ne açıldı. Tekne, Bakla Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olarak battı.

Kazadan kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkmayı başaran Orhan Yavaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE ACI HABERLER

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, ekipler önce Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş'ın cansız bedenlerine ulaştı. Kayıp olan diğer balıkçı Salih Kocaman'ın cansız bedeni ise Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalış timleri tarafından, battığı tespit edilen teknenin yanında, 10 metre derinlikte bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden üç balıkçı, yakınları tarafından toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, balıkçılar Salih Kocaman (Solda), Ayhan Yavaş ve Mustafa Yaldızlı'nın (Sağda) hayatı kaybettiği tekne, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı

BATAN TEKNE İNCELENMEK ÜZERE ÇIKARILDI

Faciaya neden olan ve Bakla Burnu açıklarında batan tekne, bugün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen bir operasyonla denizden çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından yüzeye çıkarılan tekne, balıkçıların da yardımıyla Koyun Limanı'na götürülecek. Sahil Güvenlik ekiplerinin, teknenin batmasına neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla detaylı bir inceleme yapacağı öğrenildi.