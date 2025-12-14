2 bin 550 rakımda mahsur kaldılar: Ilgar Dağı’nda beyaz esaret

Yayınlanma:
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, ulaşımı ve günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Gürcistan sınırında bulunan Posof ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetli rüzgar ve tipiyle etkisini sürdürüyor. Hava muhalefeti yalnızca ulaşımı değil, altyapıyı da olumsuz etkiledi; şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı birçok köyde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DURDU

Yağışın tipiyle birleşmesi sonucu 2 bin 550 rakımlı kritik geçiş noktası olan Ilgar Dağı Geçidi'nin kapanması, özellikle uluslararası taşımacılık yapan araçları zor durumda bıraktı. Gürcistan üzerinden gelip Türkiye'nin farklı kentlerine gitmek isteyen ve büyük çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araç konvoyları yolda mahsur kaldı. Sürücülerin, dün saat 17.00'den bu yana Posof ilçe merkezi ve kara yolu güzergahındaki köylere yakın bölgelerde bekleyişlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Meteoroloji'den pazar raporu: Kar ve sağanak uyarısı yapıldıMeteoroloji'den pazar raporu: Kar ve sağanak uyarısı yapıldı

SÜRÜCÜLERDEN "ZORLU BEKLEYİŞ" AÇIKLAMASI

Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve Rize istikametine gitmeye çalışan TIR sürücüsü Durmuş Yılmaz, yolun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekiplerin müdahalede zorlandığını gözlemlediğini belirten Yılmaz, "Yoğun kar yağışı devam ediyor. Ekipler belli ki yol açmakta zorlanıyorlar. Ilgar Dağı Geçidi kapalı olduğu için uzun süredir bekliyorum. Bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

DAMAL İLÇESİNDE DE ARAÇLAR BEKLETİLİYOR

Ulaşım krizinin sadece geliş yönünde değil, gidiş yönünde de yaşandığı kaydedildi. Türkiye'den Gürcistan'a geçmek üzere yola çıkan araçlar da Ilgar Dağı'ndaki kapalılık durumu nedeniyle ilerleyemiyor. Yetkililer, bu araçları Ardahan'ın Damal ilçesinde bekleterek güvenli geçiş imkanı oluşana kadar önlem alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

