Bozcaada’da heyelan: Yol trafiğe kapandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, belediye ve Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Heyelan sonrası evler uçurumla burun buruna geldi

YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için "sarı kod" uyarısı yapıldı. Uyarının ardından kentte etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrasında Bozcaada ilçesinde Beylik- Ayana mevkisi yakınlarında heyelan meydana geldi. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yolda çalışma başlatıldı.

Bozcaada Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Aşırı yağış nedeniyle Beylik - Ayana mevkii yakınlarında heyelan meydana gelmiş ve yol trafiğe kapatılmıştır. Jandarma ve belediye ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu güzergâhı kullanmamaları önemle rica olunur" denildi.