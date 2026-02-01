Bozcaada’da heyelan: Yol trafiğe kapandı

Bozcaada’da heyelan: Yol trafiğe kapandı
Yayınlanma:
Çanakkale Bozcaada'da şiddetli sağanak yağış heyelana neden oldu. Toprak kayması nedeniyle Beylik-Ayana mevkisi trafiğe kapanırken, ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlatıldı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, belediye ve Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Heyelan sonrası evler uçurumla burun buruna geldiHeyelan sonrası evler uçurumla burun buruna geldi

YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için "sarı kod" uyarısı yapıldı. Uyarının ardından kentte etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrasında Bozcaada ilçesinde Beylik- Ayana mevkisi yakınlarında heyelan meydana geldi. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yolda çalışma başlatıldı.

Bozcaada Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Aşırı yağış nedeniyle Beylik - Ayana mevkii yakınlarında heyelan meydana gelmiş ve yol trafiğe kapatılmıştır. Jandarma ve belediye ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu güzergâhı kullanmamaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Türkiye
Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Marmaris’te sürüklenen tekne kurtarıldı!
Marmaris’te sürüklenen tekne kurtarıldı!