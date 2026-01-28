Heyelan sonrası evler uçurumla burun buruna geldi

Sicilya'nın Niscemi kasabasında yaşanan şiddetli heyelan nedeniyle yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi, kasbadaki evler uçurum kenarında kaldı. Uzmanlar bölgenin “yutulma” riski bulunduğunu söylüyor.

Sicilya'nın güneyindeki Niscemi kasabası, pazar günü başlayan ve genişlemeye devam eden büyük bir heyelan tehdidi altında. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda bir cephe oluşturan toprak kayması nedeniyle şu ana kadar 1500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

‘KİMSE HAFİFE ALMAMALI’

Niscemi Belediye Başkanı Massimiliano Conti, sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu "dramatik bir heyelan" olarak nitelendirdi. Conti, "Kimsenin bu olayı hafife almasını istemiyorum" diyerek, kordon altındaki bölgeler dışında kalan sakinlere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Şu ana kadar yaralanan olmadığını, sadece maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

EVLER UÇURUMUN KENARINDA ASILI KALDI

Heyelanın görüntüleri, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan evlerin dramatik halini gözler önüne seriyor. Sicilya Sivil Koruma Otoritesi Genel Müdürü Salvatore Cocina, "50-70 metre yarıçapındaki tüm evler yıkılacak" açıklamasını yaptı. Uçurumun genişlemeye devam etmesi, kasabanın tarihi merkezinin de yutulabileceği endişelerini artırıyor.

OKULLAR KAPALI, YOL TRAFİĞE KAPANDI

Güvenlik tedbiri olarak Salı günü okullar kapalı tutuldu ve Niscemi'yi kıyı kenti Gela'ya bağlayan yol ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 25.000 nüfuslu kasabada yaşam durma noktasına geldi.

GÜN GÜN BOYUTU BÜYÜYOR

Belediye Başkanı Conti, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "İnkar edemeyiz, korkuyoruz" ifadesini kullandı. Heyelanın salı sabahı 10 metre daha düştüğünü aktaran Conti, "Hava görüntülerinden Niscemi'nin çöktüğünü görmek şok ediciydi. Durum vahim, özellikle de gıcırtı devam ediyor ve yağmur da çalışmalara yardımcı olmuyor" dedi.

TAHLİYE EDİLENLER SPOR SALONUNA YERLEŞTİRİLDİ

Tahliye edilenlerin büyük kısmı akrabalarının yanına sığınırken, yüzlerce kişi son iki gecedir yerel bir spor salonunda kalıyor. Conti, heyelanın devam etmesi halinde kasabanın dış dünyayla bağlantısının kesilme riskinden de endişe duyduklarını belirterek, "Durumu kesintisiz izliyoruz, çünkü her an değişebilir" uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

