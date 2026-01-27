AKP’li belediye heyelan bölgesindeki askeri araziyi imara açtı

AKP’li belediye heyelan bölgesindeki askeri araziyi imara açtı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İlkadım ilçesinde yer alan iki askeri alanın imar planı değiştirilerek ticaret, turizm ve konut kullanımına açılması teklifi oyçokluğuyla kabul edildi. CHP grubu, söz konusu alanlardan birinin heyelan riski taşıdığına dikkat çekerek planlanan yüksek katlı yapılaşmaya itiraz etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gündeminde yer alan düzenlemeyle, Derecik Mahallesi’ndeki 47 dönümlük askeri alan ile Kökçüoğlu Mahallesi’nde Gökberk Kışlası karşısında bulunan 27 dönümlük askeri alanın kullanım amacı değiştirildi. Böylece toplam 74 dönümlük askeri arazi, imar planı revizyonu ile ticaret, turizm ve konut alanı olarak planlandı.

Görüşmeler sırasında CHP’li meclis üyeleri, özellikle Kökçüoğlu Mahallesi’ndeki alanın heyelan bölgesinde yer aldığını vurgulayarak 8 ila 11 kata ulaşan yapılaşmanın ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtti.

Samsun’da ağaç kıyımı: AKP’li Canik Belediyesi oyun parkuru için ormana daldı!Samsun’da ağaç kıyımı: AKP’li Canik Belediyesi oyun parkuru için ormana daldı!

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, kentsel dönüşümün yalnızca yeni binalar inşa etmek anlamına gelmediğini belirterek, “50 araçlık caddeye 100 araç yüklerseniz, parkı, kütüphaneyi, sosyal alanı nüfusa göre planlamazsanız orası yaşanmaz hale gelir. Bu bir kentsel dönüşüm değil, sadece bina inşasıdır” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Tekcan ayrıca, önceki dönemlerde askeri alanların yeşil alan ve park olarak değerlendirileceği yönünde verilen sözleri hatırlatarak, bu arazilerin konut ve ticari kullanıma açılmasına karşı çıktı.

VEKİL SAVUNDU

SBB Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise yapılan düzenlemeyi savunarak hedeflerinin vatandaşları daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturmak olduğunu söyledi. Soğuk, gelişen teknoloji sayesinde gerekli jeolojik ve teknik etütlerin yapılacağını belirterek, alanların kent bütününe uygun şekilde değerlendirileceğini ifade etti ve “Bu bölgelerin bir an önce dönüştürülmesi vatandaşlarımız açısından elzemdir” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

