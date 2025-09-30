81 yaşındaki adam evine dönemedi: Olay yerinde can verdi
Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman B., bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Talihsiz kaza, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde, Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTI
M.K.'nın kullandığı 38 RV 843 plakalı otomobil, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye çarptı. Osman B., çarpmanın şiddetiyle yere savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, Osman B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Osman B.’nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.