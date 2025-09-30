81 yaşındaki adam evine dönemedi: Olay yerinde can verdi

81 yaşındaki adam evine dönemedi: Olay yerinde can verdi
Yayınlanma:
Kayseri’de yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Osman B., seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman B., bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Talihsiz kaza, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde, Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

kayseride-otomobilin-carpan-yaya-oldu-939046-278850.jpg

OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTI

M.K.'nın kullandığı 38 RV 843 plakalı otomobil, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye çarptı. Osman B., çarpmanın şiddetiyle yere savruldu.

Aydın’da otomobilin çarptığı yaya öldüAydın’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kayseride-otomobilin-carpan-yaya-oldu-939040-278850.jpg

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, Osman B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Osman B.’nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da midibüs yayaya çarptı: O anlar kameradaManisa’da midibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

kayseride-otomobilin-carpan-yaya-oldu-939039-278850.jpg

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

