Aydın’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Yayınlanma:
Aydın’ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Beyköy Mahallesi Aydın- Denizli karayolunda meydana geldi.

Kadıköy'de zincirleme trafik kazasıKadıköy'de zincirleme trafik kazası

MİNİBÜSE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORDU

Minibüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu’na, İlhan Karabıyık (41) yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarptı.

Şahinoğlu çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Pembe Şahinoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

